拆除廠房大量事業廢棄物竟就地掩埋 彰化業者被查獲送辦

彰警及環保單位現場開挖，發現地表下埋藏大量事業廢棄物。 （圖由警方提供）

2025/05/14 09:56

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局今天（14日）宣布破獲一起非法棄置廢棄物，1名呂姓業者在彰化市安溪路進行拆屋還地工程時，為節省清運費與處理時間，竟雇工把拆除後的1553平方公尺廠房廢棄物就地掩埋，數量相當龐大，全案依廢棄物清理法移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣環保局接獲情資，在彰化市安溪段土地，疑似有非法掩埋廢棄物情形。日前經彰化警分局、農業部林業及自然保育署南投分署調查小組前往現場開挖勘查，當場發現地表下埋藏大量廢木材混合物、廢塑膠混合物、廢塑膠管、廢棄磚塊及廢棄混凝土塊，經環保局認定為「土木或建築廢棄物混合物」，屬明顯違反廢棄物清理法不法行為。

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案經彰化警分局擴大追查，通知呂姓業者到案說明，呂男坦承心存僥倖，為節省清運費與處理時間，以10萬8千元代價雇用李姓挖土機司機及游姓工人，將拆除後的廠房廢棄物就地掩埋處理。相關單位現場清查，拆除的工廠面積為1553平方公尺，掩埋數量相當龐大。

業者疑為節省清運費與處理時間，把拆除後的廠房廢棄物就地掩埋，數量相當龐大。 （圖由警方提供）

業者疑為節省清運費與處理時間，把拆除後的廠房廢棄物就地掩埋。 （圖由警方提供）

彰化警方與環保單位現場開挖，發現地底下掩埋大量事業廢棄物。 （圖由警方提供）

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