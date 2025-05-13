保母姊妹聯手虐死「剴剴」劉彩萱判無期徒刑、胞妹劉若琳判18年

涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱（右二）。（資料照，記者張文川攝）

2025/05/13 14:35

〔記者張文川／台北報導〕台北市文山保母姊妹劉彩萱、劉若琳，前年底涉凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，台北地檢署依凌虐兒童妨害自由致死罪、凌虐兒童妨害身心發展致死罪、傷害兒童致死罪等3罪起訴2女；台北地院國民法庭經連續3週密集審理，今天判處劉彩萱無期徒刑，劉妹劉若琳18年徒刑。可上訴。

上週最終辯論時，檢察官痛批劉彩萱「像蜘蛛」不斷對剴剴施毒，直到剴剴閉眼死亡那一刻，凌虐手法殘忍，對劉彩萱求處無期徒刑、劉若琳18年徒刑。剴剴的外婆哭求法官將劉彩萱判處最重的無期徒刑；外婆的律師認為剴剴遭虐115天，請求判劉彩萱總刑期115年或無期徒刑、對劉若琳求刑18年。

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劉彩萱則是在證人、鑑定人都傳喚作證完畢後才改口認罪，上週最後陳述時，她起身鞠躬道歉「對不起，很抱歉我錯了」，她的律師認為不宜將認罪的被告判處最重刑的無期徒刑，請求量處16年至18年有期徒刑。

劉彩萱於2023年9月透過兒福聯盟轉介接手照護剴剴，卻在3個月期間持續凌虐剴剴，直到同年12月24日剴剴死亡為止，包括將剴剴身體對折、綑綁塞在浴盆中，逼迫裸體在陽台「站著睡」，以口罩、保力龍遮眼，以行李帶綁在椅腳上，經常命他在擁擠的屋角雜物旁罰站，以致腳底、腳掌水腫。

劉彩萱還重複使用爬滿蟑螂的紙杯餵食剴剴，每天只餵一餐，將冰箱剩菜用果汁機打成泥餵食，甚至將燒焦的鍋巴用水泡軟給剴剴吃，終致剴剴營養不良、缺血導致血管塌陷、感染肺炎、全身多處瀰漫性瘀血，同年12月23日失去意識才被送醫，但已回天乏術。

審理期間，關鍵目擊證人、菲律賓看護Mira特地從美國飛來台灣作證，她說冬天不管多冷，剴剴每天早上都被迫洗冷水澡，洗得頻頻尖叫，常只穿著尿布發抖著在角落罰站「像軍人稍息一樣不敢動、只有眼睛在動」，每天下午、晚上都要罰站2、3個小時。

Mira也親眼看過劉彩萱從冰箱拿出剩菜，用果汁機打成碎泥，也曾餵食用水泡軟的燒焦鍋粑，在廁所裡以重複使用的塑膠湯匙、紙碗餵食剴剴，剴剴邊吃邊作嘔，每天只餵一餐；剴剴也常被劉彩萱帶進廁所毆打，她隔門聽到剴剴不斷尖叫和哭泣。

法醫許倬憲解剖鑑定指出，剴剴的頭、臉有大面積瘀傷，門牙脫落，四肢多處淺層瘀傷，可能是綑綁所致，深層軟組織出血壞死，可能是鈍力如地面、棍棒毆打造成，營養不良導致瘦到「肋骨明顯可見」，臀部沒肉而出現皺褶，血管內幾乎沒有血液導致血管塌陷。

台大兒童胸腔加護科主任醫師呂立鑑定認為，剴剴全身共42處瘀青，連生殖器都受傷瘀青，證明是遭虐待型的傷勢，而非自撞自傷或意外，「光是看照片就覺得很痛」。

台大精神醫學部醫師丘彥南鑑定指出，剴剴生前遭受精神虐待，致發展遲緩、罹患憂鬱症、適應障礙、分離焦慮、創傷後壓力症等精神疾病，他還懷疑剴剴遭受性虐待。

檢察官據此論告指出，剴剴生命僅短短692天，其中有115天遭受劉氏姊妹不人道的對待與凌虐，每天醒來不是期待玩具、去公園玩，而是擔心會被打，「我做錯了什麼？還要罰站、洗冷水澡嗎？」直至死亡閉上眼睛那一刻。

檢方痛批劉彩萱像「蜘蛛」不斷給剴剴毒性的壓力，致使剴剴身、心皆受創，被虐待至罹患精神疾病，反而是被鑑定沒精神疾病的劉彩萱頻在法庭裝病，劉若琳則是主動、被動認可姊姊的虐童行為，在通訊對話中鼓勵姊姊虐童，故皆求處重刑，籲請國民法官合議庭「勇敢判下去」。

劉彩萱結辯時起身鞠躬道歉時說，「我會勇敢承擔所有的過錯，接受應該有的懲罰」，自認無罪的劉若琳則在最後陳述時表示「沒有什麼要說」。

劉若琳的律師指出，她並非有意傷害剴剴，且她不是剴剴的主要照顧者及本案核心人物，請求判處無罪，若法官認定她構成凌虐兒童妨害自由罪，且與剴剴死因有關，請求量處10年1月徒刑，若無關，則請判1年6月。

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涉虐死1歲男童「剴剴」的保母胞妹劉若琳（左一）。（資料照）

剴剴案13日下午一審宣判，關注此案的民眾進入台北地院寶慶院區國民法官法庭旁聽。（記者廖振輝攝）

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