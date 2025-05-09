接受「八八會館」招待、4度放行郭哲敏出國 懲戒法院輕判檢察官王涂芝罰俸3月

懲戒法院今輕判新北地檢署檢察官王涂芝罰款月俸3個月約40萬元。（資料照）

2025/05/09 10:29

〔記者楊國文／台北報導〕高檢署檢察官黃錦秋（停職中）、新北地檢署檢察官王涂芝均於2020年出入「洗錢大亨」郭哲敏經營的「八八會館」、被通緝中的「洗錢教父」涂誠文經營的「睿森銀樓」地下室招待所，接受無償招待，且王涂芝於2022年偵辦郭哲敏涉犯地下匯兌和洗錢案時，雖已簽發拘票將於郭入出國時執行拘提，卻在郭4度入境時，指示警方不予拘提郭，任由其出境未歸，形同「縱放」，檢方同年11月發佈通緝，監察院痛批有重大違失，但懲戒法院今輕判王涂芝罰款月俸3個月約40萬元，可上訴。

黃錦秋的懲戒部份，懲戒法院今年2月25日以她違失情節重大，事後還致電要求已承認前往「八八會館」、「睿森銀樓」地下室招待所的王涂芝改口，否認有到「八八會館」，意圖卸責，重判黃免除檢察官職務，轉任檢察事務官。除了黃提起上訴外，法務部亦上訴懲戒法院二審，主張應依最重的懲戒規定，直接將黃予以免職，並不得再任公務員。

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監察院調查指出，黃錦秋2020年1月、7月擔任警政署政風室主任期間，警政署分別舉辦年終尾牙餐會、破案慶功餐宴，黃和王涂芝均受邀參加，餐宴結束後，2人均參加續攤，前往郭哲敏經營的「八八會館」、涂誠文經營的「睿森銀樓」地下室招待所，接受無償招待，違反檢察官倫理、情節重大。

監察院發現，王涂芝偵辦郭哲敏涉犯地下匯兌和洗錢案時，2022年3月、6月和11月共3度簽發效期至2023年5月為止的拘票，指示移民署在郭入出國通關時暫時留置、通知刑事局到場執行拘提，並於「通知禁止入出境暫時留置管制表」記載限制郭哲敏出境、出海。

郭哲敏於2022年9月22日自美國洛杉磯入境、同年10月18日出境到紐約、10月23日自紐約入境台灣、10月26日出境到新加坡，但移民署4度掌握郭將入、出境，即通報刑事局執行拘提，經回報王涂芝後王卻均指示刑事局暫不拘提郭，並指示移民署任由郭正常通關、放行。

郭哲敏自2022年10月26日出境後，因檢警於同年11月2日大舉搜索其地下匯兌組織，郭因此畏罪逃海外，新北地檢署因此於同年11日發佈通緝郭。2023年8月，經由調查局、刑事局、移民署和外交單位努力，才將郭自泰國押解回國歸案。

監察院認為，王涂芝自偵查初期即認定郭哲敏等人犯罪嫌疑重大，有逃亡、串供、滅證之虞的具體事證，且有拘提必要而簽發拘票，並於「通知禁止入出境暫時留置管制表」記載限制出境、出海，而且王涂芝明知檢警將於2022年11月2日搜索其地下匯兌組織，郭卻於同年9至10月底頻繁出國，可預見隨時可能潛逃海外，卻仍任由郭正常通關，結果郭逃匿海外，違反檢察官倫理規範和刑事訴訟法強制處分的規定，情節重大，因此彈劾王涂芝，送交懲戒法院進行懲戒。

對照同樣出入八八會館、睿森銀樓招待所的檢察官黃錦秋遭移送懲戒，檢評會則認為，王涂芝是以客人身分出席宴飲，且在新北檢、高檢署行政調查時均坦承違失行為、態度良好，決議評鑑成立，但無懲戒必要，僅報請法務部交付檢察官人事審議委員會審議。

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