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    13歲國中生交往水電工成績一落千丈 母驚覺怒告

    高雄少女小琪透過網路遊戲結識男友，除失身外功課一落千丈。示意圖。（情境照）

    高雄少女小琪透過網路遊戲結識男友，除失身外功課一落千丈。示意圖。（情境照）

    2025/05/08 11:19

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕13歲的小琪（化名）玩網路遊戲時結識18歲的戴姓水電工，發展為男女朋友，兩人聊天時，小琪還會傳數學試卷給戴男詢問如何解題，但戴男數學很爛，也不知如何解題，害小琪的課業成績從平均85分下滑到2、30分，琪媽發覺異狀追問後才驚覺女兒交男友還失身，氣得報警提告，法官依性侵罪判戴男徒刑1年7月，並須賠償小琪和琪媽50萬元。

    判決指出，就讀國一的小琪去年寒假期間玩網路遊戲，結識18歲的戴姓水電工，兩人相約打怪練功後變熟，逐漸發展為男女朋友關係，戴男約小琪見面，兩人順勢發生性行為；小琪和戴男交往期間，兩人雖然不常碰面，但會利用通訊軟體聊天，小琪還會傳數學試卷給戴男，撒嬌請戴男教她數學，但戴男功課也不好，不會解題，導致小琪的成績嚴重下滑，課業成績從平均85分下滑到2、30分。

    琪媽發現女兒功課一落千丈後追問原因，小琪坦承與戴男交往，琪媽驚覺女兒失身，除報警提告外，更自責沒有把女兒保護好，向小琪道歉：「媽媽都沒有時間陪你，希望你不要被騙離開家裡」；而小琪也因戀情受阻，情緒低落到學校輔導室接受輔導時被同學看到，導致她不再跟同學互動，人際關係變差。

    高雄地方法院審理時，戴男拿出15萬元想跟小琪和琪媽和解，但始終沒獲得原諒，被法官依對於未滿14歲之女子為性交罪判刑1年7月，琪媽另提民事告訴求償105萬元，法官認為，戴男嚴重損害小琪的貞操權和性自主權，以及造成琪媽保護及教養女兒的額外負擔，因此判他應賠50萬元，可上訴。

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