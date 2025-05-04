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    首頁　>　社會

    澎湖西嶼公務員收回扣洩底價 判10年半定讞

    澎湖陳姓僱員承辦工程招標，涉嫌洩露底價收回扣，被高雄高分院判刑後，他不服上訴被駁回並定讞，即將入監服刑。（記者鮑建信攝）

    澎湖陳姓僱員承辦工程招標，涉嫌洩露底價收回扣，被高雄高分院判刑後，他不服上訴被駁回並定讞，即將入監服刑。（記者鮑建信攝）

    2025/05/04 07:12

    〔記者鮑建信／高雄報導〕澎湖縣西嶼鄉公所陳姓僱員承辦工程招標業務，被控洩露底價，又收取回扣81萬元，被高等法院高雄分院依違反貪污治罪條例等罪，判處徒刑10年半，他不服上訴駁回，即將入監執行。

    判決書指出，被告陳男2018年4月9日起任職澎湖縣西嶼鄉公所建設課約僱人員（已於2022年8月30日離職），負責承辦工程招標、監造、驗收及結算，並製作預算書、簽辦建議底價等有關業務。

    2018年7月12日至2021年10月20日止，陳男負責外垵村西邊碼頭吊桿工程、小池水庫旁道路照明設施改善工程等標案，涉嫌洩露底價，並向得標廠商索取數千元到4萬元不等賄款共81萬元。

    廉政署南調組接獲檢舉，辦案人員擴大清查後，依違反貪污治罪條例、政府採購法等罪嫌，函送屏東地檢署偵辦起訴，並經地院認定陳男共觸犯65罪，判處有期徒刑10年6月，褫奪公權4年。

    他不服上訴高雄高分院被駁回後，再向最高法院提起上訴，合議庭認事原審用法，並無不妥，判決駁回並定讞，檢方將通知他到案服刑。

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