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    太想喝珍奶！台中小2童迷途徘徊街頭 暖警速尋回助返兒童之家

    小男童買完珍奶卻迷途，員警趕往協助。（警方提供）

    小男童買完珍奶卻迷途，員警趕往協助。（警方提供）

    2025/04/29 20:19

    〔記者許國楨／台中報導〕一杯珍珠奶茶引發一場小冒險，台中市一名住在兒童之家的國小男童，上週五放學後因嘴饞獨自外出想喝珍奶，卻在夜色中迷失方向、徘徊西區街頭，所幸熱心民眾即時報案，警方迅速到場安撫並查明身分，僅花半小時即安全將男童護送返家，場面溫馨。

    台中市第一分局民權派出所當晚接獲通報，指西區某飲料店前有一名小男孩獨自徘徊，疑似迷路，巡佐林佳賢與警員胡家豪趕抵後發現男童神情不安，雖然言語表達不清，但不斷提及「想喝奶茶」與「學校旁的家」，兩位員警一邊安撫其情緒，一邊耐心詢問線索，初步判斷他可能是兒童之家住民。

    警方立即聯繫兒童之家確認，果然對方也正在焦急尋人，原來男童當天下課後未依規定返家，老師與同仁已至其他派出所報案，正在協尋過程中，警方隨即開車將他送返兒童之家，由老師接手照顧，平安落幕。

    據了解，男童因一時嘴饞，便從中區兒童之家步行至西區飲料店，想自己買一杯珍奶解饞，卻因天色漸暗、路況不熟迷了路，他雖試圖向路人求助，卻因說話不清無法明確表達，引起民眾注意並報警協助。

    第一分局長尤啓南表示，家中有年幼孩童或身心障礙者，應加強與孩子的溝通，教導外出時告知行蹤並避免獨自行動，隨時留意其動向，若孩子遇困難，可教導其向警察或可信賴的大人求助，以確保安全，另如發現孩童走失，請立即撥打110報警，警方將全力協助，保障民眾安全。

    小男童平安返回兒童之家。（警方提供）

    小男童平安返回兒童之家。（警方提供）

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