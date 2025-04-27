為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子與嘉義國三女孩性交2次 賠39萬獲緩刑

    蕭姓男子與國三女孩性交，需支付賠償金39萬元。（資料照）

    蕭姓男子與國三女孩性交，需支付賠償金39萬元。（資料照）

    2025/04/27 13:11

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕高雄市18歲蕭姓男子2022年12月10日到嘉義市與一名國三女孩A女住汽車旅館，並與A女性交2次；後來A女報警，經檢警調查起訴，嘉義地方法院日前以簡易判決處刑，依對14歲以上未滿16歲女子性交共2罪，判處蕭男各有期徒刑3月，應執行5月，緩刑2年，扣除已支付的賠償金30萬元，需再分期每月支付5000元共賠償金9萬元給A女及A女父親。

    檢警調查，蕭姓男子明知A女已滿14歲、未滿16歲，無成熟性自主及判斷力，在未違反A女意願下，在2022年12月10日凌晨在汽車旅館與A女性交2次，後來A女報警，警方循線查獲。

    蕭男供稱，他知道A女是國三生，也確實有一起到汽旅過夜，但辯稱當天下班來嘉義找A女，是A女問「要不要去汽車旅館住一晚」，才會一起住一晚，後來A女國中畢業，到高雄讀高中，也有一起同居。

    檢警調查，A女有拜託朋友幫忙隱瞞與蕭男外宿，而A女的IG限動截圖，顯示退房後A女與蕭男一同騎機車回高雄。

    法官審理認為，蕭男明知A女是國三生，卻未克制情慾，與A女性交，對A女身心健全、人格發展產生不良影響；考量蕭男年紀尚輕，一時失慮而犯案，後來坦承犯行，雙方已分開，各自穩定生活，且A女也同意給予緩刑，雙方經調解，蕭男已支付30萬元賠償，後續從今年5月起至明年10月，每月支付5000元，共9萬元。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播