男子與嘉義國三女孩性交2次 賠39萬獲緩刑

蕭姓男子與國三女孩性交，需支付賠償金39萬元。（資料照）

2025/04/27 13:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕高雄市18歲蕭姓男子2022年12月10日到嘉義市與一名國三女孩A女住汽車旅館，並與A女性交2次；後來A女報警，經檢警調查起訴，嘉義地方法院日前以簡易判決處刑，依對14歲以上未滿16歲女子性交共2罪，判處蕭男各有期徒刑3月，應執行5月，緩刑2年，扣除已支付的賠償金30萬元，需再分期每月支付5000元共賠償金9萬元給A女及A女父親。

檢警調查，蕭姓男子明知A女已滿14歲、未滿16歲，無成熟性自主及判斷力，在未違反A女意願下，在2022年12月10日凌晨在汽車旅館與A女性交2次，後來A女報警，警方循線查獲。

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蕭男供稱，他知道A女是國三生，也確實有一起到汽旅過夜，但辯稱當天下班來嘉義找A女，是A女問「要不要去汽車旅館住一晚」，才會一起住一晚，後來A女國中畢業，到高雄讀高中，也有一起同居。

檢警調查，A女有拜託朋友幫忙隱瞞與蕭男外宿，而A女的IG限動截圖，顯示退房後A女與蕭男一同騎機車回高雄。

法官審理認為，蕭男明知A女是國三生，卻未克制情慾，與A女性交，對A女身心健全、人格發展產生不良影響；考量蕭男年紀尚輕，一時失慮而犯案，後來坦承犯行，雙方已分開，各自穩定生活，且A女也同意給予緩刑，雙方經調解，蕭男已支付30萬元賠償，後續從今年5月起至明年10月，每月支付5000元，共9萬元。

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