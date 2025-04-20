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    籲民眾小心「假淨灘詐騙廣告」 金山分局「真」淨灘活動宣導識詐

    金山警分局指出，近期假淨灘真詐騙廣告出現頻率越來越高，呼籲民眾不要上當受騙。（翻攝自臉書）

    金山警分局指出，近期假淨灘真詐騙廣告出現頻率越來越高，呼籲民眾不要上當受騙。（翻攝自臉書）

    2025/04/20 11:38

    〔記者吳昇儒／新北報導〕國內知名企業今日上午號召志工齊聚白沙灣，與現場民眾一起手持夾子與垃圾袋，積極清理廢棄物，展現愛護海洋的心。新北市金山警分局也特別獲邀前往，進行識詐宣導，特別提醒志工們，詐騙集團常假借舉辦「淨灘活動」名義，於臉書、IG廣告等招募志工，騙取個資與金錢，務必提高警覺，勿輕信網路不明資訊。

    和泰集團今日在白沙灣舉辦「淨灘減塑全台總動員」活動，現場吸引眾多民眾共同投入，也特別邀請金山警分局到場進行反詐宣導。

    金山警分局指出，近期網路上常會出現號召志工參加淨灘地招募活動，有些更祭出可領取「參加獎金」、「志工費」等高額獎勵金，吸引民眾參加。隨後再以保險等名義，要求民眾交出個資，或以繳交保證金等方式，要求民眾匯款，伺機行詐，呼籲民眾特別小心。

    金山警分局長沈明義表示，詐騙集團手法層出不窮、包裝多變，希望藉由宣導活動加強民眾識詐、反詐的能力。而且不只要淨灘，也要清除民眾對於詐騙的疑慮及害怕，使詐騙犯罪無處可藏，建立安全無虞的社會。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    金山分局長沈明義（中）在活動現場進行識詐宣導。（記者吳昇儒翻攝）

    金山分局長沈明義（中）在活動現場進行識詐宣導。（記者吳昇儒翻攝）

    警方前往現場進行對現場志工與民眾進行識詐宣導。（記者吳昇儒翻攝）

    警方前往現場進行對現場志工與民眾進行識詐宣導。（記者吳昇儒翻攝）

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