各自精采？人妻回家撞見老公帶小三 提告反被爆出自己有小王

人妻回家撞見老公帶小三，提告反被爆出自己有小王。（情境照）

2025/04/18 17:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地院傳出一起罕見的外遇官司，徐女意外撞見先生邱男將外遇小三帶回家，憤而對2人求償百萬，2人婚姻觸礁之際，邱男友人突然爆料說先前曾見徐女與小王在火鍋店摟抱，邱男意外撿到槍，也向妻子求償百萬，最後新竹地院將這對夫妻各打五十大板，各判賠2萬元。

103年11月結婚育有2子的徐女說，去年3月5日晚間返回住處時，突撞見先生邱男將蔡女帶回住處，進一步瞭解後，始知悉2人為網路交友認識，進而產生愛慕之情，並拍攝蔡女依偎在邱男胸膛、靠頭之親密照片，甚至牽手約會，有住處大樓門口監視器照片為證，憤而向2人連帶求償100萬元。

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邱男說，去年2月13日晚間，同事目擊妻子與不詳男子在新竹市延平路火鍋店親密摟抱、摟腰，且妻子去年3月6日晚間趁他在睡夢中掐他脖子，他去驗傷提告，也向妻子求償100萬元。

徐女否認有小王，並說是先生異位性皮膚炎發作時自行抓傷脖子，與她無關。

法官勘驗照片，蔡女將頭靠在邱男胸膛合照，臉上則掛著淺淺微笑，足見關係應非止於其2人所辯「普通朋友」，應認渠2人之往來方式已逾越普通朋友間一般社交行為。

另證人說情人節前一天在火鍋店看到徐女跟一名男子走進去，徐女像情侶一樣勾著男生5至10秒，頭靠著男生的肩膀，他當下很驚訝，立刻打電話給邱男但沒接，邱男隔天回撥電話，但他想說夫妻能和好就和好，就沒有提及前一晚看到徐女之事，是大約一個月後知道夫妻出問題後，才跟邱男說此事。

法官認為徐女與不詳男子在火鍋店勾手，並將頭靠在男子肩膀一事，應可認定，且行為已逾社會通念之一般普通男女社交往來界線，已達侵害配偶權程度且情節重大。

至於掐頸一事則因照片可明顯看見邱男脖子布滿點狀、長條狀之過敏紅腫痕跡，究係遭人抓傷抑或過敏而自己抓傷，已然有疑，因此法官無從認定係遭妻子掐脖所致。

法官審酌夫妻早已貌合神離，各自於婚內與他人為不當交往行為，各判賠償2萬元。而夫妻則在去年4月即已兩願離婚。

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