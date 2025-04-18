高中生驚見自己淪為色情片女主角 始知結交渣男被偷拍

小芳見自己淪為「竹南學生妹」的影片女主角，始知自己結交渣男，告訴母親報警。（示意圖）

2025/04/18 10:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣楊姓男子2022年透過網路與高中女學生小芳成為情侶，兩人於同年8至10月，於國小廁所、汽車旅館內發生性關係3次，小芳卻沒想到，楊男偷偷用手機拍攝過程，還把影片傳給其他人觀賞，不雅影片之後被上傳網路給眾人觀賞，標題是「竹南學生妹」，小芳見自己竟淪為色情片女主角，始知自己結交渣男，法院依「以違反本人意願之方法使少年（少女）被拍攝性影像罪」等罪名，判處楊男徒刑8年2月。

判決書指出，楊男於上述時間，透過交友軟體「探探」與未滿16歲的小芳（化名）交往，並於苗栗縣一間國小廁所內，以及苗栗與桃園市的兩家汽車旅館發生性關係，他還偷偷透過隱密架設手機的方式，拍攝兩段性交的性影像影片。

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時隔半年多，楊男於2023年2月間，把上述影片傳給身分不詳的網友，這些影片又被加上標題「竹南學生妹」，上傳到網站「5樓自拍」，小芳見自己淪為女主角，始知自己被偷拍與出賣，告訴母親報警。

苗栗地院審理時，楊男坦承犯行，法官認為他之前就有類似的前科，素行不佳，考量他高中畢業、從事夜市擺攤工作等狀況，依「以違反本人意願之方法使少年（少女）被拍攝性影像罪」兩次，以及「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」，判刑8年2月。

楊男上訴二審，主張自己是趁小芳毫無所覺、無從表達反對的情況下，偷偷用手機錄影，此偷拍行為，不是用強制力（指威脅暴力）迫使小芳屈服，也不違反小芳意願，但高等法院台中分院二審不採納上述辯詞，認為一審判決適當，駁回楊男上訴，可上訴三審。

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