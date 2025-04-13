網傳黑鮪魚觀光季旅遊補助詐騙訊息 屏東縣府籲勿上當

屏東縣政府提醒，網傳黑鮪魚文化觀光季補助是詐騙訊息，請民眾提高警覺勿上當。（圖由屏東縣政府提供）

2025/04/13 16:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近日有臉書詐騙廣告以「黑鮪魚文化季旅遊補助」為名義，透過不明連結誘導民眾加入LINE領取車費與住宿補助，內容搭配活動名稱與地點，營造官方活動假象；屏東縣政府澄清，目前無提供任何「透過LINE申請旅遊補助」的活動，請大眾切勿輕信，以免遭受詐騙或個資外洩。

近日網路有不明人士在社群平台上散布假冒2025黑鮪魚文化季活動的詐騙廣告，宣稱可「一鍵加入LINE，領取全額旅遊補助」及「補助來回車費與住宿」，並以東港漁港等真實地點混淆視聽，誘導民眾點擊連結並填寫個人資料。屏縣府今天（13日）指出，從未針對「黑鮪魚文化季旅遊補助」為名義提供旅遊補助，該內容為不實訊息。

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屏縣府傳播暨國際事務處強調，目前無提供任何「透過LINE申請旅遊補助」的活動，呼籲民眾請勿輕信任何非屏縣府發布的資訊、點擊加入不實社群網頁資訊，如有疑問，請透過縣府官網查證，也可撥打165反詐專線、1999專線或08-7320415縣府總機查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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