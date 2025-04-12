不滿被記過控院方求償國賠60萬 反萊豬醫師蘇偉碩敗訴

因公開反對萊豬政策引發關注的蘇偉碩，不滿遭高榮台南分院記大過並免職，提起國家賠償訴訟求償60萬元，台南地院認院方無不法，判他敗訴。（資料照）

2025/04/12 06:26

〔記者王捷／台南報導〕反對萊豬的前高雄榮總台南分院精神科醫師蘇偉碩，不滿院方於2019年記他過，主張相關處分損害其名譽，提起國家賠償訴訟求償60萬，但台南地方法院審理後認為，院方並無故意或過失行為，這個月駁回訴訟。

蘇偉碩主張，院方當年依考績程序，以他「妄控攻訐他人言語暴力，損害他人聲譽」為由記大過，並暫停其住院診療業務，導致他名譽受損，違反國家賠償法中對人民人格權益的保障，大過雖已被保訓會撤銷，院方卻仍在重審改處兩次記過。

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但院方則反駁，蘇男先後與精神科多名醫師不睦，導致醫師相繼離職，僅剩蘇男一人。院方聘請新醫師劉中龍支援，劉醫師也接連遭蘇男通報，指控其在科內會議上使用「他X的」、「X你娘」等不雅字眼，並指其當眾說蘇男有「人格障礙」，涉嫌語言與心理暴力。

蘇醫師接連投訴，劉中龍醫師向院方提交簽呈，請求院方適當處置，院方隨後召開考績委員會，決議記蘇男一大過，被保訓會撤銷後，改記兩過，又依他先前自行簽立的「精神科醫師自我約束公約」內容，認定他違反團隊合作與通報紀律多次懲處，最終考績列為「丁等」免職。

後來，蘇醫師先後提起行政訴訟與上訴，但最終仍被駁回並確定，他向高雄高等行政法院提出再審，又被駁回後，上訴最高行政法院，最高行政法院發現原再審判決法官曾參與前案卻未自行迴避，構成程序違法，於是撤銷原判決，發回高雄高等行政法院重審。

同時，蘇醫師也提出國賠，但台南地院民事庭認為，考績委員會的判斷並非無據，即使後續行政救濟獲得撤銷，亦不能就此推論考績委員會成員有不法行為，蘇男也無法證明實際名譽損害或精神損害，院方並無主觀惡意，也無明顯違法情節，無法認定構成國賠條件，所以駁回蘇男的請求。

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