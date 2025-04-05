竹北大樓傳一氧化碳中毒5人送醫 78歲婦陷入昏迷

新竹縣竹北市新泰路某住戶把熱水器放在當作晒衣場的陽台，雖有開窗，但今天凌晨依舊發生一氧化碳中毒意外。（取自竹縣竹北消防分隊臉書粉絲頁）

2025/04/05 12:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市新泰路某社區大樓今天凌晨5點左右，傳出有一戶5人一氧化碳中毒意外，78歲李姓阿嬤陷入昏迷，同住的4名親友中，20歲羅姓女子跟16歲羅姓少年分別有頭暈或噁心嘔吐症狀，23歲陳姓男子和2歲陳姓女童則無明顯異常，但仍將5人統統送醫救治和觀察。

由於住戶中今天凌晨有人使用過熱水器，事發戶的熱水器雖安裝在屋外陽台上，但是陽台裝了窗戶，儘管有開窗卻當曬衣場使用，研判因此無法正常通風而造成一氧化碳中毒。

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果然，救護人員獲報到場時第一時間測得的一氧化碳濃度約256PPM，經通風排空現場一氧化碳後重新再測，室內一氧化碳濃度100PPM，靠近熱水器位置的檢測值120PPM，因此確認是起一氧化碳中毒事件。

縣府消防局第1大隊強調，一氧化碳是無色無味的一種氣體，中毒後的症狀不易被察覺。一般人在吸入一氧化碳後，常會有疲倦、昏眩等不適症狀，但中毒卻往往不自覺，若無及時發現，很可能在昏迷中死亡。

而居家產生一氧化碳常因場所通風不良所致，瓦斯在氧氣不足下燃燒不完全就會發生。

一氧化碳跟血液中血紅素的結合力為氧氣的200到250倍，會取代氧氣搶先跟血紅素結合，而形成一氧化碳血紅素（COHb），降低血紅素帶氧能力，這時體內組織無充足含氧，就會產生各種一氧化碳中毒的症狀。

縣府消防局第一大隊表示，萬一不幸察覺有一氧化碳中毒意外，首先就是當下若有使用燃氣熱水器，且已有頭昏、噁心、嗜睡等不適狀況，請立即停止使用熱水器，打開通往室外的窗戶以通風，身體嚴重不適時，就先到通風良好的室外，再打119求助。

如果情況嚴重，已經發現有人因一氧化碳中毒而失去呼吸心跳時，就要冷靜迅速進行CPR搶救，直到救護車到場接手為止。

新竹縣竹北消防分隊人員當場測試，當熱水器使用中，陽台區域的一氧化碳濃度果然不斷爬升。（取自竹縣竹北消防分隊臉書粉斯頁）

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