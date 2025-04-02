台東某國小特教生被猛搖撞櫃子 錄影曝光才知多達8童受虐

事發國小大門緊閉、操場學童走避。（記者劉人瑋攝）

2025/04/02 13:31

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣某國小特教班1月9日爆發老師虐童案，4歲女童回家後被發現嘴唇腫起，據家長指稱，一開始校方還說是小孩撞到櫃子受傷，想不到後來其他老師調查發現，根本是女童被抓住猛力搖晃、摔向櫃子，且共有8人受害。縣府表示，得知後將2師涉案停職調查，已交由檢警處理。

這件虐童案其實家長發現後陸續找媒體接觸、試圖爆料，但證據有限，多數無疾而終，直到今早透過立委伍麗華在台北召開記者會。有家長說，地方政治人物、縣府都有施壓，今天本來有5組人馬要出面，最後只剩2組，背後又扯到地方選舉，狀況複雜，才讓事件拖到今天，且遠離台東。

請繼續往下閱讀...

涉嫌施暴的老師今年1月已被停職，另一位老師也因知情不報接著被停職，該校特教班2位正式教師都被停職，台東縣教育處另派人手支援。今天該國小大門緊閉。

台東縣教育處特幼科科長周盈璋今天表示，1月9日得知此案後，立即通知審查小組並啟動通報機制、蒐集證據，1月20日召開審查小組，聯繫國教署，並無延遲通報，3月22日派員協助輔導學童。

教育處長蔡美瑤表示，3月24日有親自到學校查明處理狀況，也承諾會另組織調查小組，但家長都未陳述意見，「我們也是很難過，想找到對孩子最好的處理方法」、「相關事證交給專業單位，畢竟家長也非專業，我們希望第一時間把孩子照顧好」

全場並沒有講述學童受傷過程，但據現場家長表示，「若換你看到影片，拳頭會硬起來，自己小孩如遭受這樣待遇，我肯定會去拼命！」

據家長轉述，4歲女童就被抓住雙肩用力搖晃，接著就被摔往櫃子，一開始原以為是個案，想不到有老師回溯影片才發現，全班8童全受害，這才向上呈報。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法