與人妻透過交友軟體聊天 男子被囚禁凌虐還遭搶財物、逼簽借據

桃園地檢署已因恐嚇取財等案件，將徐姓、邱姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/03/29 12:11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市徐姓男子因徐妻與潘姓男子透過交友軟體聊天，醋勁大發，2023年8月20日晚間，用徐妻手機約出潘男，夥同邱姓男子、游姓與秦姓少年等人毆打潘男並將他剃光頭，之後更逼潘男簽下50萬元借據、帳戶內7萬元也被搶走，桃園地檢署偵結後，已因恐嚇取財等案件起訴徐男、邱男，2名少年則由桃園地方法院少年法庭審理。

檢方調查，當天晚間徐男將潘男約到八德區後，持開山刀控制他的行動，並由徐男等人分持鋁棒等武器毆打他，一度還拿出鉗子作勢要拔下他的指甲；後來邱男抵達徐男住處，也加入凌虐行列，除毆打他，更拿出電推將他的頭髮剃光。

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過程中潘男被迫跟他的妻子與朋友聯絡後，陸續籌到價值1萬8000元的加密貨幣與7萬元，徐男於是指示游姓與秦姓少年押著潘男去領錢，邱男嫌不足，又逼潘男簽下50萬元借據，檢方調查，徐男憂心潘男報案，出言恐嚇「若報警就找兄弟弄死你」，再拿出打火機燒傷潘的手肘。潘男好不容易被釋放後，因頭部損傷、下唇開放性傷口、左側上臂挫傷、胸部挫傷、雙肘燒傷等傷勢，緊急就醫並報警，警方循線逮回徐男等人，函送桃檢後已因恐嚇取財等案件究責。

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