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    要求15歲男童口交後再用玻璃棒塞肛門 淫蟲因這理由不用坐牢

    陳姓男子被控要求15歲男童替他口交，再用玻璃棒塞入男童肛門助性，法官考量陳男與男童家屬達成和解給予他緩刑機會。（資料照）

    陳姓男子被控要求15歲男童替他口交，再用玻璃棒塞入男童肛門助性，法官考量陳男與男童家屬達成和解給予他緩刑機會。（資料照）

    2025/03/27 15:24

    〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子透過臉書通訊軟體約15歲男童到他住處，被控要求男童替他口交，並先拍打男童屁股助性，再用玻璃棒塞入男童肛門，之後甚至要求男童每天要自拍下體與臀部等裸照給他。基隆地院近日審結，法官考量陳男已與男童父親達成和解，判陳緩刑，不用入監服刑。

    判決指出，陳男於2023年7月間透過臉書通訊軟體MESSENGER認識15歲男童，進一步約男童到他基隆市住處後，要求男童為他口交。

    陳男在男童替他口交前，被控先拍男童的屁股增加情趣，再趁男童替他口交時，以玻璃棒插入男童的肛門內，並以手機拍攝男童的屁股等照片。

    男童替陳男口交2個月後，陳被控透過手機通訊軟體LINE傳訊息給男童，要求男童須天天拍攝裸照給他，男童遂自行拍攝下體、臀部及全身裸照共13傳給陳。

    案經男童報案警方調查後，檢方依男童與陳之間「LINE」、「MESSENGER」對話截圖等證據，認定陳涉犯與未滿16歲男童為性交罪與兒童及少年性剝削防制條例「引誘使少年自行拍攝性影像罪」。

    法院審理時陳男坦承犯行，並支付賠償金與男童父親達成和解，男童的父親也當庭表示「希望法院從輕發落」，且願意給陳男自新機會，依與未滿16歲男童為性交罪與誘使少年自行拍攝性影像罪合併判處1年10月徒刑。緩刑5年。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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