北市應召站雞頭被攔停駕車衝撞 警負傷逮人搜出大麻、毒咖啡包

警方將駕車衝撞員警的戚男壓制在地並出示搜索票。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/24 20:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市松山警分局中崙派出所員警，下午前往中山北路二段要逮人時，遇到戚姓男子拒不配合，還駕車衝撞員警，警方亮槍喝斥下車仍不為所動，2名被撞傷的員警忍痛駕車，一路追至新生北路高架橋下停車場，才將戚男逮捕，事後並搜出毒品咖啡包等物，詢後依人口販運防制法、毒品危害防制條例、妨害公務等罪移送台北地檢署偵辦。

松山分局員警於網路巡邏時，發現俗稱雞頭的應召站幹部戚男於公開網路平台，散佈色情及毒品情資，疑似人口販運，隨即聲請搜索票偵查。

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警方於今天下午4時許，發現戚男駕駛租賃小客車於中山區中山北路二段出沒，隨即攔停並出示搜索票及證件表明身分，惟戚男拒不配合，駕車衝撞執行搜索員警，造成2名員警手部有擦挫傷。

警方隨即駕車鳴警報器追捕戚男，於新生北路二段一帶攔下車後，戚男又棄車逃逸，後續仍於新生北路高架停車場將他逮補，過程中戚男還一度爬進車下躲避警方，仍被警方揪出來，警方除移送偵辦，另擴大追查戚男涉及犯罪的相關事證。

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警方搜出毒品及相關人口販運事證。（記者姚岳宏翻攝）

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