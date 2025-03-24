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    人妻拍性愛片上架X社群賺錢 人夫崩潰訴請離婚獲准

    台中一名人妻婚後拍攝色情作品，去年4月更與異性發生性關係後，拍攝成性愛影像上網販售獲利，先生痛苦訴請離婚，台中地院法官判准。（情境照）

    台中一名人妻婚後拍攝色情作品，去年4月更與異性發生性關係後，拍攝成性愛影像上網販售獲利，先生痛苦訴請離婚，台中地院法官判准。（情境照）

    2025/03/24 17:56

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名人夫和太太結婚2年多，太太婚後卻經營X社群網站，並宣傳拍攝色情作品，去年4月更與異性發生性關係後，拍攝成性愛影像，刊登於色情網站販售獲利，讓人夫相當痛苦，因兩人已經分居半年，經聯繫也不理不睬，提告訴請離婚，因太太開庭期間都不出庭，也沒有書狀陳述，法官認為對婚姻破綻消極以對，判准2人離婚。

    這名人夫表示，2022年2月和太太結婚，婚後自己努力工作負責家用，但太太卻與人曖昧、經營X社群網站並宣傳拍攝色情作品，去年4月間並與一名男子發生性行為，還拍攝成性愛影片，刊登於色情網站販售獲利，之後更有舉止怪異、夜不歸宿、冷漠相待的情形，讓他承受精神上巨大痛苦，兩人並已分居超過半年，因此請求法院判准離婚。

    台中地院法官審理後認為，這名人妻外遇、與他人發生性行為、將性影像公諸於眾等情，經人夫提出照片、網站貼文、影像光碟等件為證。且人妻開庭時，經通知都未到場爭執，也沒有提出書狀作任何聲明或陳述，依法視為自認。

    法官審酌人妻與他人有逾越男女正常交往的分際，對婚姻未能盡忠誠義務，已令雙方婚姻發生破綻，且人妻又未在言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀表達想法，顯見對於雙方婚姻破綻消極以對，絲毫未有積極作為修復兩造婚姻關係。認為雙方婚姻關係已淪為僅徒具婚姻形式外觀，婚姻關係已達重大破綻程度，而無回復之望，判准兩人離婚。

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