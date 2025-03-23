床墊駭人延燒！3人仍未逃出 巡邏警驚險滅火

中區民宅前突見猛烈火勢。（民眾提供）

2025/03/23 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區近日發生一起住宅火警，燃燒中床墊火勢一度逼近住戶，現場濃煙密布，加上還有坐輪椅的屋主等3人未逃出，情況危急，所幸，正在附近巡邏的兩名員警迅速應變，趕抵現場後立即取用滅火器撲滅火勢，及時避免災情擴大，保住居民生命財產安全。

第一分局今天指出，繼中派出所20日晚間接獲通報，中區中山路143巷內有民宅起火，當時巡佐陳崇保與警員洪嘉正巡經附近，隨即驅車趕抵現場時，發現火場濃煙密佈，一名租客正試圖將燃燒中床墊拖至門口，且火勢已延燒至遮雨棚，情勢危急且駭人。

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陳巡佐當機立斷，返回巡邏車取用車載滅火器滅火，與洪警員協力在消防隊抵達前成功將火勢撲滅，避免火災進一步蔓延，現場人員皆安然無恙，未傳出傷亡。警方清點後發現，屋內當時仍有3名住戶未及時逃出，其中屋主因行動不便，坐在輪椅上等待救援。

疑過多延長線短路起火

事後，屋主驚魂未定表示，懷疑起火原因是屋內長期使用過多延長線，導致電線短路，引燃囤積的易燃雜物，感嘆：「要不是警方即時趕到，後果不堪設想！」並對兩名員警的英勇行動深表感激。

第一分局長尤啓南表示，員警即時反應與果斷處置，成功防止火災進一步擴大，展現高度專業與責任感，也提醒民眾，家中應避免過度使用延長線，定期檢查電線與電器設備，並清理易燃雜物，以降低火災風險。警方將持續強化巡邏與應變能力，確保市民安全，防止類似意外發生。

員警果斷滅火，防止災情擴大。（民眾提供）

被焚毀的床墊。（民眾提供）

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