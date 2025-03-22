彰縣一天17起墓地雜草火災 消防員疲於奔命

彰化縣今天傳出17起墓地雜草火災。（民眾提供）

2025/03/22 21:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕累垮了！清明連假還沒到，民眾紛紛提早掃墓，彰化縣今天（22日）就傳出17起墓地雜草火災。消防局長施順仁表示，今年針對10大火災熱點墓區，特別與地當社區巡守隊合作加強巡邏，並準備25000個水袋，方便民眾取水，並出動空拍機取締蒐證，隨意燃燒雜草，最高可開罰10萬元。

施順仁表示，今年因為清明有4天連假，也讓大多數民眾都提早規劃掃墓，預計這兩週假日，都將出現掃墓的人潮，消防局也從今年都提早準備作業。

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施順仁強調，因為不少公墓範圍寬廣，以彰化市第一公墓，也就是岸頭山公墓來說，不只是在入口設立水桶方便民眾取水，今年更深入墓地去放置水桶，尤其可裝水的透明夾鏈水袋更準備了25000個，就是希望方便民眾取水滅火。

施順仁指出，因為前幾天有下雨，這一兩天才放晴，也讓今天傳出的墓地火災，大多是零星雜草火災，所幸都很快就撲滅。該局也商請各鄉鎮公所，在主要墓區出入口設置金紙集中區，並開闢防火巷，由環保局協助清運，以減少燃燒金紙所帶來的火災風險。

施順仁強調，今年仍然會派出空拍機來進行取締與蒐證，也會主動告知民眾已有「無人機科技執法」公告立牌與布條，一旦隨意燃燒雜草，將依刑法以公共危險罪移送法辦。並可能違反消防法、空污法，最高可開罰10萬元。

彰化縣2024年清明節前兩週共發生95起墓地火災，全縣10大火災熱點墓區包括：彰化市第一公墓（岸頭山公墓）、第二公墓（培元中學後方）、第三公墓（安溪東路公墓）、第四公墓（一心南街公墓）、員林市第三公墓（坡姜巷公墓）、大村鄉第十公墓（擺塘村）、大村鄉第三公墓（加錫村）、鹿港鎮第四公墓（海埔公墓）、福興鄉第十八公墓（外中公墓）及二林鎮廣東厝公墓。

彰化縣今天傳出17起墓地雜草火災。（民眾提供）

彰化縣消防局出動空拍機宣導與取締蒐證。（民眾提供）

彰化縣消防局出動空拍機取締蒐證。（民眾提供）

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