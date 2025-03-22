彰化某國中爆罷凌！嗆聲變圍毆 判賠15萬

彰化某國中發生霸凌案，被害學生遭4同學圍毆，導致罹患創傷後壓力症候群。（示意圖）

2025/03/22 17:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化校園驚傳罷凌！某國中三年級生不明原因遭同班同學嗆聲「打一架」，未料對方竟找來3名同學助陣，在學校廁所圍毆被害學生，造成身體多處挫傷，並罹患創傷後壓力症候群，不敢上學；被害學生家長氣憤提告，並請求精神賠償80萬元。彰化地院審理，認為4名被告應共同賠償，但4人都未成年，因此判其4名施暴學生家長，應連帶賠償醫療費1050元，及15萬元精神慰撫金。

判決書指出，被害學生指控2024年1月某日，遭同班同學嗆聲要「打一架」，他不以為意，下課後於走廊再次挑釁，未料對方找來另3名同學將他圍住，接著在學校廁所對他毆打，包括勒頸、拳打腳踢等行為，導致他身體多處挫傷。隔日因劇痛無法起床，並出現恐慌、失眠等症狀，也不敢去上學，經醫院診斷罹患創傷後壓力症候群。

請繼續往下閱讀...

被害學生家長因此向法院提起民事訴訟，請求4名動手學生及家長，應連帶賠償1050元醫療費，以及精神慰撫金80萬元。事後雙方調解，動手學生坦承動手打人，但對精神慰撫金的賠償金額提出異議，並反控被告傷復後到學校，仍跟打人學生講話，並非診斷書所言傷害嚴重。

法官審理認為，被告4人傷害被害學生屬實，縱然回學校上課，也跟被告交談，也不能影響醫生判定有創傷後壓力症候群的事實，以及影響程度。審酌，被告家庭經濟狀況，應賠償對方醫療費1050元，及15萬元精神慰撫金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法