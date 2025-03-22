台中清水坍陷爛尾樓鋼筋鏽蝕、水泥剝落 專家建議都更

台中市清水區中興街一處6層建築住宅，5樓與6樓坍陷，專家建議都更。（記者張軒哲攝）

2025/03/22 13:26

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區中興街一處6層建築住宅，今（22）日凌晨突然發生5樓與6樓坍陷，這棟屋齡48年建築，因資金問題5、6樓未完工，窗戶裸空呈現毛胚屋狀態，也無人居住，所幸未有人員傷亡。

台中市警察局清水分局表示，案發現場的建築已逾40年以上歷史，興建時疑因資金問題未全數完工，其中5、6樓未設置窗戶類似毛胚屋狀態，1至3樓有部分住戶居住，已全數疏散，逐層勘查後確認無人受困受傷。

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台中市府指出，現場已拉起封鎖線，將派專人進行結構安全鑑定，市府也持續關懷慰問住戶，提供全力協助。這棟老建築外觀老舊，1至4樓有民眾承租。台中市建築師公會理事長虞承宗表示，建築物就像人體，若沒有適當管理維護還是會損壞，外觀鋼筋鏽蝕，初步評估是建物未維護，直接受到風吹雨打，造成鋼筋鏽蝕與水泥中性化，缺乏管理維護，水泥碎化嚴重，有鋼筋鏽蝕，可進一步檢測，要做結構安全鑑定，因為年代久遠，建議直接都更。

台中市結構工程技師公會常務理事林明勝指出，這棟建築物5、6樓鋼筋都外露且水泥剝落，代表當中的鋼筋已鏽蝕膨脹，造成樓板支撐力不足崩塌，有明顯類似海砂屋發作的症狀。

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