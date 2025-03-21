「碰」嘉市2車深夜猛撞 車頭全毀3人送醫

嘉義市20日深夜發生嚴重車禍，2部休旅車撞得面目全非，3人送醫。（民眾提供）

2025/03/21 10:07

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市20日不平靜，興業西路凌晨發生男子酒駕撞11部停放路邊汽機車，深夜11點多，友愛路與友忠路口發生2部休旅車碰撞事故，猛烈撞擊導致2輛車嚴重毀損，車頭面目全非、車身凹陷，2名男子受傷送醫，肇事原因交由警方後續處理。

嘉義市消防局20日深夜11點23分獲報，友愛路與友忠路發生交通事故，德安消防分隊救護人員趕抵，在道路交叉口有2部休旅車經嚴重撞擊，車頭、車身凹陷破損，零件四散。

請繼續往下閱讀...

警方調查，昨深夜11點多，30歲賴姓男子駕駛Lexus休旅車，沿友忠路自南往北欲左轉北港路，63歲范姓男子駕駛Toyota休旅車自北往南直行，在友忠路、友愛路、北港路多叉路口發生碰撞，雙方駕駛都沒有酒駕，肇事責任待進一步釐清。

救護人員檢傷，賴男頭部有撕裂傷，意識清楚，送往衛生福利部嘉義醫院治療；范男與車上34歲男性乘客，因駕駛座安全氣囊爆開，都輕微肢體擦傷，原本拒絕送醫，後來又請消防局派遣救護車載2人至嘉義醫院救治。

2部休旅車發生車禍事故，3人受傷，救護人員給予緊急處置後送醫。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法