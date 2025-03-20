66歲婦走馬胎古道疑中風 救護人員擔架+背負救下山

新竹縣消防救護人員背負疑似中風的婦人通過繩索吊橋。（新竹縣消防局提供）

2025/03/20 17:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕66歲婦人今（20）日下午與10名友人到新竹縣尖石鄉馬胎古道登山，途中疑似突然中風，同行山友打119求助；消防局救護人員到場初步檢測婦人生命徵象穩定，但山區地形險峻，以SKED擔架與人力背負，通過繩索吊橋和崎嶇山徑，將婦人搬運到登山口，由救護車轉送北榮新竹分院治療。

新竹縣政府消防局說，今天下午接獲通報，尖石鄉馬胎古道發生登山急病案件，一行11人登山隊伍中，66歲女性疑似中風，意識雖對聲音有反應，但情況令人憂心，勤指中心立即派遣橫山分隊2車4人趕往救援。

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救護人員接觸患者後，初步檢測患者生命徵象穩定，但山區地形險峻，救護人員以SKED擔架與人力背負搬運患者下山，通過繩索吊橋，面對崎嶇山徑及吊橋晃動，救援人員全程確保患者安全，順利運送到登山口。

消防局提醒，登山活動需評估自身健康狀況，特別是有慢性病史的民眾，如心血管疾病、高血壓或糖尿病等，應事先諮詢醫師建議，攜帶必要藥物，以備突發狀況。

此外，登山時應確保補充足夠水分，避免過度勞累，隨時注意身體狀況，如出現頭暈、胸悶、肢體無力等不適症狀，應立即休息，通報同行人員及尋求協助。如遇緊急事件，請立即撥打119求助，確保自身與隊伍安全。

馬胎古道山徑崎嶇，救護人員以SKED擔架搬運疑似中風女山友。（新竹縣消防局提供）

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