賊偷走新球鞋 試穿不合腳竟隨意亂丟

被害人向警方展示被偷走的球鞋照片。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/20 14:27

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲陳姓男子來台北市逛街找朋友，經過三創生活園區附近的新生高架橋籃球場時，他見到路邊1輛機車腳踏墊上有1個鞋盒，好奇打開查看，發現有1雙3千元的新球鞋，順手牽羊偷走；球鞋主人事後發現被竊，氣得報警。警方昨天循線逮到他，他居然說偷走鞋子以後試穿不合腳，就將球鞋隨意丟棄，但警方仍將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，1位台北市民在本月6日晚上7時30分，將機車停放在新生高架橋籃球場旁邊，機車腳踏墊上放著新買來的球鞋，並到周邊逛街；當晚9時許他回到機車旁，赫然發現鞋盒中的新球鞋不見，氣得報警。

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轄區警方根據監視器畫面追查，發現當晚8時許，有1名男子靠近機車，沒多久就偷走球鞋。不過，該名竊賊得手後，徒步在台北市區四處閒晃，最終走到台北車站，搭火車前往汐止。

警方根據竊賊搭乘火車出站後的行蹤追查，查出40歲陳姓男子涉有重嫌，在昨天將其查緝到案。

陳聲稱，當時他經過機車停放處，發現機車腳踏墊上有1個鞋盒，他以為是別人不要的，所以打開來拿走球鞋，但試穿後發現不合腳，就隨意棄置在汐止車站附近的垃圾桶。

中正一分局呼籲，民眾應隨身保管自身財物，應避免所有物遠離視線，以防宵小覬覦，警方也呼籲不法竊嫌勿心存僥倖而做出違法行為，警方必將依法究辦，以維護治安，確保民眾人身與財產安全。

陳嫌得手後搭火車落跑。（記者王冠仁翻攝）

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