人頭戶重災區 詐團最愛鎖定3族群

中華郵政公司董事長王國材。（記者林志怡攝）

2025/03/20 13:55

〔記者林志怡／台北報導〕詐騙事件頻傳，手法日新月異，政府也持續打詐，希望保護民眾財物安全。中華郵政公司去年警示帳戶數超過萬個，居金融機構之冠，外籍移工、領取補助款或低收入戶、偏鄉客戶更是詐團搜集人頭戶的重災區，今年將以警示帳戶數量減半為目標，也呼籲民眾千萬不要把帳戶或金融卡賣給不法分子。

中華郵政公司董事長王國材指出，中華郵政據點眾多，尤其偏鄉、原住民區都有郵局，很多的不肖分子利用中華郵政普及化服務的據點行騙，公司、交通部都有開會討論應對作為，務求窗口開戶作業謹慎。

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中華郵政拚今年警示帳戶數減半

此外，王國材說，過去有很多移工帳戶遭到盜用，因此公司要求移工開戶時，雇主必須保證此一帳戶用於薪資匯款用途，另考量開戶後，資金若轉入虛擬帳戶，將擴展到全世界、難以追蹤，因此也針對虛擬帳戶進行限制，今年中華郵政將以警示帳戶數量減半為目標，減少至5000個以下。

中華郵政公司副總經理陳棟梁進一步說明，公司迄今計發出1790萬張金融卡，發行量相當龐大，卻有不法份子透過臉書等社群平台發布訊息，用「收購提款卡」的方式，開價數十萬，向民眾購買金融卡，藉此取得人頭帳戶，用於詐騙用途。

陳棟梁說，中華郵政公司計有60萬外籍移工用戶、70萬領取補助款或中低收入戶，以及眾多偏鄉客戶，這些族群是詐騙集團特別喜歡引誘作為人頭戶的目標，中華郵政公司相關警示帳戶也從2023年的6008個增加2024年的10619個。

因此，陳棟梁呼籲，民眾千萬不要被詐騙集團的訊息誘惑，將金融卡賣給不法人士使用，若帳戶因此淪為人頭戶、被用於詐騙用途，未來還會面臨刑事、民事責任，帳戶也可能因此被凍結，導致此後無法正常進行提款等交易，得不償失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中華郵政公司副總經理陳棟梁。（記者林志怡攝）

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