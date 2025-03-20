東豐自行車綠廊禁行微型電動二輪車及機汽車 今年已取締33件

東勢警分局與台中市觀光旅遊局在東豐自行車綠廊終點，聯合稽查與宣導自行車道物騎乘微型電動二輪車及機汽車。（民眾提供）

2025/03/20 08:52

〔記者歐素美／台中報導〕繼潭雅神綠園道後，東豐自行車綠廊及后里鐵馬道於今年3月1日起，也禁行微型電動二輪車，豐原、大雅及東勢警分局等加強巡邏取締，東勢警分局表示，今年至今已取締33件自行車道違規案件，其中，汽、機車違規占用自行車道30件、微型電動二輪車違規行駛自行車道3件，籲請民眾遵守交通規則，攜手維護東豐自行車綠廊友善環境，確保自行車與行人用路安全。

潭雅神綠園道自2020年3月25日起即公告禁止騎乘電動自行車，後電動自行車更名為「微型電動二輪車」（簡稱「微電車」），台中市交通局於今年1月9日再公告東豐及后豐自行車道禁止行駛微電車，民眾違反規定騎乘，依道路交通管理處罰條例開罰300至1200元罰款。

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3條自行車道，橫跨東勢、豐原、大甲及大雅4個分局，3月1日實施首日，豐原警分局即取締2件微型電動二輪車違規行駛自行車道；東勢警分局今年至今已取締30件汽、機車違規占用自行車道，3月1日開始亦取締3件微型電動二輪車違規行駛自行車道。

日前，東勢警分局並與台中市觀光旅遊局在東豐自行車綠廊終點、東勢客家文化園區進行聯合稽查與宣導，民眾看到警方現身自行車道也感到新鮮，現場員警提醒來自各地的遊客及在地居民，雖然自行車車速較慢，仍應注意前方路況，與其他人、車保持安全距離與間隔，尤其東豐自行車綠廊在梅子鐵橋路段與一般道路交會，駕駛人遇交岔路口應減速慢行，避免交通事故發生。

東勢警分局長林中興表示，警方將持續不定期巡查取締微型電動二輪車行駛自行車道，依據道路交通管理處罰條例第73條規定，處駕駛人300元以上、1200元以下罰鍰，若為汽、機車行駛自行車道，則依同條例第45條規定，處駕駛人600元以上、1800元以下罰鍰。

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