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    怎麼開的？高雄男疑疲勞駕駛撞進民宅 住戶嚇壞

    莊男疑因疲勞駕駛，竟開車撞進鳳山區一戶民宅，所幸命大逃過一劫。（讀者提供）

    莊男疑因疲勞駕駛，竟開車撞進鳳山區一戶民宅，所幸命大逃過一劫。（讀者提供）

    2025/03/20 06:00

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕怎麼開的？高雄市一名莊姓男子今凌晨駕車返家途中，疑似因疲勞駕駛，竟撞進鳳山區華山街一戶民宅，所幸莊男命大毫髮無傷，驚險逃過一劫，住戶則嚇壞，人在家中也有事，將要求莊男賠償損失。

    警方調查，莊姓男子（46歲）今凌晨駕駛一輛自小客車，沿著鳳山區仁義街南往北方向行駛，疑似因疲勞駕駛，竟駕車衝進華山街一戶民宅，還撞破民宅大門，造成車輛竄出濃煙。

    鳳山警分局忠孝所據報到場處理，發現車輛雖未起火燃燒，卻不斷冒出濃煙，趕緊通報消防隊到場撲滅，才順利化解危機。

    警方對莊男實施酒測，確認酒精濃度為0，所幸莊男與住戶命大均未受傷，驚險逃過一劫，住戶嚇壞人在家中也有事，將要求莊男賠償損失。

    警方初步認定莊男疑似疲勞駕駛，詳細肇事原因仍待交大進一步判定，後續也將依違反道路交通管理處罰條例開罰。

    鳳山警分局呼籲民眾遵守交通規則，駕駛行車上路，請勿疲勞駕駛，可自行搭車，或請友人接送，以維護大家安全。

    莊男疑因疲勞駕駛，竟開車撞進鳳山區一戶民宅，所幸命大逃過一劫。（讀者提供）

    莊男疑因疲勞駕駛，竟開車撞進鳳山區一戶民宅，所幸命大逃過一劫。（讀者提供）

    莊男疑因疲勞駕駛，竟開車撞進鳳山區一戶民宅，所幸命大逃過一劫。（讀者提供）

    莊男疑因疲勞駕駛，竟開車撞進鳳山區一戶民宅，所幸命大逃過一劫。（讀者提供）

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