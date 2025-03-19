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    台中棒球教練猥褻32童 江和樹向媽媽市長喊話：幫小朋友申請國賠

    台中市發生棒球教練猥褻、性侵32名學童，江和樹議員今天要求盧秀燕市長，要幫忙他們申請國賠。（江和樹提供）

    台中市發生棒球教練猥褻、性侵32名學童，江和樹議員今天要求盧秀燕市長，要幫忙他們申請國賠。（江和樹提供）

    2025/03/19 20:37

    〔記者陳建志／台中報導〕台中松姓國小棒球教練任教6年期間，涉嫌對32名學童犯下強制性交、強制猥褻，還拍下犯案過程，被害人最小年紀僅4歲；台中地檢署今天起訴請求重判。去年陪同家長踢爆此事的民眾黨台中市議員江和樹說，看到起訴書才知道這名教練連4歲孩童都不放過，實在很變態，希望市長盧秀燕替這些受害小朋友申請國賠。

    松姓教練2018年10月到2024年10月在台中擔任棒球教練，卻接連在國小宿舍、道路旁、被害男童住處、棒球隊教室，甚至是帶隊到高雄、台東、澎湖比賽時，在高中宿舍浴室、民宿等地點猥褻學童，還拍影片存在手機裡。

    台中地檢署今天依強制性交、強制猥褻及拍攝少年性影像等罪嫌將他起訴，當初陪同家長踢爆此事的台中市議員江和樹痛斥，這真的是台中丟臉的事情，這名教練連4歲，才就讀中班的孩童都不放過，實在很變態，質疑還有多少未爆彈未被揭露。

    江和樹說，此事在學校發生，學校沒有責任嗎？這些小朋友心中所留下的陰影，還有後續的輔導誰要來做起？此事發生地點在學校，實在讓人無法接受，因此主張應協助被害學童申請國賠。

    江和樹說，現在家長無辦法接受的是，這位教練怎麼這麼變態，再來懲處部分，前校長只記兩大過，然後呢？其他老師是否也會懲處？要求台中市教育局要硬起來，尤其盧秀燕市長，大家叫你媽媽市長，要捍衛小朋友，也要幫忙他們申請國賠。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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