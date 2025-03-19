虐童「唯一死刑」？林智群揭關鍵：並不妥當

剴剴案開庭，場外聚集超過300名民眾，有人手持白菊花，有人舉布條示威。（記者陳志曲攝）

2025/03/19 23:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死1歲男童剴剴一案，社會各界要求加重虐童刑責。台北地院今（19）日第4度開庭審理，場外聚齊近千人，有人手持白菊花，有人舉布條示威，甚至發起「支持虐童唯一死刑」的連署，短短時間突破10萬人附議。然而，律師林智群提出不同看法，認為「唯一死刑」可能帶來反效果，反而讓虐童案件更難以偵破。

林智群在臉書發文說，「今天看到支持剴剴的朋友喊著『唯一死刑』。保母確實很惡劣，檢察官在這個案子裡面，也可以往故意殺人罪方向去努力，但如果要因此立法把『虐童致死』變成唯一死刑，並不妥當。」

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他進一步解釋，立法政策要考慮到很多因素，其中一個是，「加害人面對新規定，會怎麼做？行為會出現什麼改變？」

林智群點出最嚴重的隱憂，「如果變成唯一死刑，那小孩快死掉了，保母會怎麼做？她不會把小孩送醫院，她會把小孩屍體藏起來，然後社工上門，說小孩被抱走了、失蹤了。你永遠找不到小孩。」

他指出，目前的法律雖然需要檢討，但刑罰過度嚴苛，可能讓施虐者為了規避最重刑責，選擇隱匿犯罪事實，導致案件偵辦更加困難。「保母把小孩送醫，小孩還有急救機會，如果法律是唯一死刑，保母連送醫都不會，她直接處理掉，反而提高了小孩的生命風險。保母謊稱小孩不見了，再怎麼樣也不會死刑。」

目前《刑法》第286條已明定，虐待兒童致死者可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，去年7月，立法院也已通過修法，對未滿7歲的受害兒童施虐，刑度加重1.5倍，以加強法律保障。

對於未來是否進一步修法，法務部政務次長黃謀信回應，政府會尊重社會輿論並廣納各界意見，「將妥適研議，確保兒少權益受到最大保護。」

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