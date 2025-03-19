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    攀奇萊東稜1男山友突倒伏死亡 大雪阻路救援困難重重

    一支17人登山隊攀登奇萊東稜因為大雪受困，有1人死亡，山區松雪樓目前大雪中，救援困難。（消防局提供）

    一支17人登山隊攀登奇萊東稜因為大雪受困，有1人死亡，山區松雪樓目前大雪中，救援困難。（消防局提供）

    2025/03/19 14:47

    〔記者王錦義／花蓮報導〕一支17人登山隊攀登奇萊東稜，17日上午登山隊無法聯繫上李姓隊友，前往泊點尋找，發現58歲李男倒伏在山徑道路上，已經沒有呼吸心跳，這二天山區降下大雪導致登山隊無法前進，一行人先赴磐石中峰山屋避難，請求空勤黑鷹直升機支援，待天候轉佳即刻出動。

    花蓮縣消防局指出，17人登山隊伍15日從奇萊登山口進，預計明天從岳王亭出，但17日早上登山隊發現無法聯繫李姓隊友，翁姓領隊與同行謝男結伴前往尋找，在李男的泊點位置附近搜尋，約在10點多發現李男趴在山道路徑上，面朝下已無呼吸心跳，因此向消防局求救。

    由於強烈大陸冷氣團來臨，山區突遇大雪，一行16人未攜帶相關雪地行進裝備，只好先前往磐石中峰營地避難，山上積雪約30公分，持續下雪搜救行動受阻，因儲備糧食只能用到明天，因此向消防局請求支援。

    花蓮縣消防局指出，17日當天已經派出8人救援小組，目前往成功山屋挺進，但山區大雪前進困難重重，今天上午向空勤總隊申請派遣空中部隊，預備執行空投物資及後送大體，但截至中午為止因天候惡劣仍持續待命中。

    一支17人登山隊攀登奇萊東稜因為大雪受困，有一人死亡，由於山區黑水堂山屋上方的雲層狀況不佳，無法使用直升機救援。（消防局提供）

    一支17人登山隊攀登奇萊東稜因為大雪受困，有一人死亡，由於山區黑水堂山屋上方的雲層狀況不佳，無法使用直升機救援。（消防局提供）

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