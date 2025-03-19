登嘉明湖阿伯雙腿無力急求援 警消組隊陪同下山

在山屋修整一夜，今早警消陪同林男下山。（消防局提供）

2025/03/19 11:38

〔記者劉人瑋／台東報導〕昨天嘉明湖山屋一帶下大雪，一名76歲林姓男子報案表示，在嘉明湖山路上因雙腿無力需要救援，18名隊友已先離去。警消連忙組隊上山，在發現林男後，於山屋休整一夜，今早下山後林男自行離去，而這也是近來第二起案件，發生地點多在大崩壁一帶，上一案件則是移工吃錯藥引起。警消提醒，山區多注意保暖和自身狀況、務必小心。

警消是在昨天下午1時許獲報，報案人林男表示，自己跟著19人隊伍爬嘉明湖，但到了國家步道6.8公里處，感受劇烈的雙腳無力感，已無法繼續前行，因此就由隊友先行離去，自己留下待援。

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林保署台東分署派員加入救援行列，下午2時許接觸林男並帶入山屋休息，今早7時許，在警消救難隊護送下，順利返回向陽遊憩區，林男表示，除了腳痛並無不適，隨後拒絕就醫並離去。

警消表示，昨天嘉明湖一帶下大雪，原本還傳出只是下冰霰，想不到積雪真的有10公分厚，走在山路上倍感困難，而林男所在處就位在大崩壁附近，當地風大又格外寒冷，該處對許多山友來說也更具難度，至於林男下山途中也已沿路使用手機報平安，相信並無大礙。

但也是在事發現場一帶的路段，近日也是有2名印尼移工自稱心悸需要就醫，同樣也是寒流來襲時，救難隊趕赴現場後，才發現移工誤將咖啡因錠當成B群錠，還一口氣吞了2顆，等同於瞬間吞了數杯咖啡，這才感到心悸，但最後也在警消陪同下山後自行離去。林男76歲還能爬嘉明湖已屬不易，但警消提醒山友仍需注意自身狀況，對山上活動需更謹慎。

在山屋修整一夜，今早警消陪同林男下山。（消防局提供）

在山屋修整一夜，今早警消陪同林男下山。（消防局提供）

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