驚！小貨車車斗坐10人翻山越嶺 後方駕駛冒冷汗

小貨車車斗坐10人行經八卦山139線，後方駕駛看了直冒冷汗。（民眾提供）

2025/03/17 23:15

〔記者湯世名／彰化報導〕驚！一名民眾昨天（16日）開車行經彰化縣八卦山139線時，突然發現前方1輛小貨車車斗上竟坐滿10個成年男子，由於139線位於山區且道路彎曲、時緩時陡，有如翻山越嶺一般，讓後方民眾看得冷汗直流，警方則強調小貨車此舉已然違規，且一旦發生事故後果不堪設想，實不足取。

目擊的民眾指出，昨天中午12點多他從台中開車回彰化，行經台74甲線東外環道右轉139線，突然看到前方一輛藍色小貨車車斗上都是人，數一數約10個人，實在太不可思議。

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他說，139縣道彎彎曲曲，時緩時陡，更何況車斗上應該不能載人，前方這輛小貨車竟然還載了10人，實在太危險了，如果轉彎稍有不慎，豈不整輛車翻覆全車人都噴飛，一旦釀成事故恐會有重大傷亡。

彰化警分局則指出，貨車行駛道路時，後方負載乘員超過規定人數，以及乘坐不依規定，或在車廂以外載客，可依道路交通管理處罰條例第30條處3000元以上1萬8000元以下罰鍰；影片中小貨車載運乘客已屬違規。

小貨車車斗坐10人行經八卦山139線，由於道路蜿蜒曲直，後方駕駛看了直冒冷汗。（民眾提供）

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