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    忘年交？婦要還「熱心小鮮肉」代墊傢俱款 警一問瞬間拆穿

    警方苦勸沈婦最後才讓她打消匯款念頭。（警方提供）

    警方苦勸沈婦最後才讓她打消匯款念頭。（警方提供）

    2025/03/17 21:06

    〔記者許國楨／台中報導〕「這是我信任的朋友！他幫我墊錢買家具，我要還他！」台中市沈姓婦人上週五堅持要匯出54萬元，儘管銀行行員和警方極力勸阻，她依舊深信不疑，甚至裝兇試圖擺脫警方的「糾纏」，但這場假投資騙局最終還是被員警一舉拆穿，讓她驚覺差點把辛苦攢下的積蓄雙手奉上，及時阻詐。

    第三分局立德派出所員警黃致皓、黃祥豪，當天上午至轄內銀行巡簽時，發現現場有民眾疑遇詐立即上前關心，行員表示，74歲沈姓婦人正準備解除定期存款並匯出54萬多元，稱要償還友人代墊購買傢俱費用，然行員在核對匯款帳號時，眼尖發現對話訊息出現「30%、資金」等關鍵字，懷疑沈婦落入假投資詐騙的陷阱請警方協助查證。

    沈婦向警方解釋，日前陪同台北黃姓友人選購傢俱，由於自己也有中意的傢俱卻資金不足，友人熱心代為付款，今日是專程到銀行準備償還這筆代墊款項，然而，當警方進一步詢問購買時間及店家名稱時，沈婦卻語焉不詳，言談間不時動氣，甚至顯露不耐煩神情。

    她一再堅稱絕非遭遇詐騙，卻又頻頻使用手機，試圖與對方套招，之後雖故作鎮定應允警方要求與黃姓友人進行通話，撥打電話的雙手卻開始顫抖，電話那頭的24歲「黃姓男子」故作鎮定，一開始稱自己正在銀行辦事，實則拖延時間，以準備應付警方的詢問。

    約莫10分鐘後，對方回撥並大方提供個人資訊，對於此次匯款目的說詞，也與沈婦如出一轍，卻在最關鍵的環節「翻車」，竟然連所謂忘年交沈婦的名字都說錯，而這個低級失誤讓警方當場戳破詐騙謊言，沈婦頓時語塞，只是即使警方已經拆穿對方伎倆，沈婦仍半信半疑，捨不得放棄她深信的「友情」。

    最終，經過員警耐心勸導，她才終於打消匯款的念頭，成功保住54萬積蓄，第三分局長謝有筆呼籲，投資一定要透過合法管道，若有人保證「穩賺不賠」或提供不合理的高額獲利，就是詐騙陷阱警訊，民眾若有疑慮，請立即撥打 165反詐騙專線 查證，以免辛苦錢一去不復返！

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    沈婦與對方手機對話中，赫然出現「30%、資金」等詐騙關鍵字。（警方提供）

    沈婦與對方手機對話中，赫然出現「30%、資金」等詐騙關鍵字。（警方提供）

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