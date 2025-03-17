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    股市聞人鍾文智棄保潛逃 檢、警、調、移聯手全力追緝

    股市聞人鍾文智棄保潛逃。（資料照）

    股市聞人鍾文智棄保潛逃。（資料照）

    2025/03/17 16:02

    〔記者王定傳／台北報導〕曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智因炒作TDR（台灣存託憑證），被重判卻在宣判後落跑。最高檢察署昨指出，法院雖一度令鍾接受科技設備監控，但期滿時卻未延長，僅加重具保金，引發外界質疑是否有疏漏，將請台北地檢署儘速查明釐清，並將調查結果陳報予最高檢察署；北檢今已依最高檢指示，分案指派檢察官立即指揮相關單位，全力追緝鍾員到案。

    北檢今日表示，對於鍾文智棄保潛逃一案，北檢已於3月12日即法院判決確定當日，立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法對他實施限制出境、出海等境管措施，並於3月13日命警拘提無著後，立即發佈通緝，再於3月14日函請外交部領事事務局廢止及註銷護照，防止鍾員逍遙海外。

    北檢表示，依最高檢察署指示，北檢今日分案指派檢察官立即指揮調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局、台北市政府警察局等相關單位，合組專案小組全力追緝鍾員到案；另同時函請內政部移民署、海洋委員會海巡署等相關機關加強執行限制出境及出海等境管措施，防止鍾員潛逃境外。

    北檢並表示，針對鍾員科技設備監控期滿後未予延長一節，北檢將於收受全案卷證後，儘速查明檢討未予延長科技設備監控的替代措施，能否有效防止鍾員潛逃，以及未來如何完善防逃效果，並將調查結果陳報最高檢察署。

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