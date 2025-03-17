3歲兒子獨留泡澡12分鐘竟溺斃20公分水深浴缸 父母悲慟相擁

鄭男（右）自責淚崩與妻子悲慟相擁。（民眾提供）

2025/03/17 15:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一名3歲男童昨晚在家中獨自泡澡，父親發現時，竟在僅20公分水深浴缸溺水無生命跡象，經緊急送醫仍不治，檢方今日進行相驗，並通知男童父母隔離訊問，初步調查後指示明日解剖釐清死因，全案不排除朝過失致死、違反兒少法方向偵辦。

據了解，39歲鄭姓男子從事業務，妻子則在美髮業工作，兩人育有3歲兒子與1歲女兒，昨晚6點多案發當時，母親尚未下班，鄭男獨自照顧兩名年幼子女，先餵食1歲女兒晚餐，讓3歲兒子獨自在浴室泡澡，舒緩流鼻涕等感冒不適症狀，大約12分鐘後，鄭男驚覺浴室內異常安靜急忙進去查看，卻發現兒子倒臥在浴缸內，已無反應。

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他當場驚慌失措立即撥打119求救，然當救護人員趕到時，男童已無生命跡象，經送醫搶救仍於晚間8時許宣告不治，經查，案發浴缸深約60公分，但當時水深僅20公分，而3歲男童身高約90幾公分，理論上不應輕易溺水，只是男童近日有感冒病史，是否因身體不適導致意外，警方已派遣鑑識人員現場採證，並調查事故發生詳細經過。

而檢方今天上午報請檢方相驗時，將鄭姓夫妻隔離訊問，訊後雖無保請回，但鄭男神情哀戚，眼睛佈滿血絲，母親則緊握著孩子的書本，當鄭步出相驗室時，夫妻倆無語相擁悲痛落淚，場面令人鼻酸，而檢察官指示明日解剖複驗，釐清死因，不排除朝過失致死、違反兒少法方向偵辦。

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