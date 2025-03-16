小三勾引男主管！公司停車場、廁所瘋狂嘿咻多次

女下屬和男主管於公司新、舊大樓停車場、樓層廁所，發生多次性行為，時間長達數月。（示意圖）

2025/03/16 18:23

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名游姓女員工前年11月起與董姓主管互傳親密照及具有性暗示的對話，女方更傳自慰影像給對方欣賞。董妻發覺後，追問丈夫方知他出軌，且發生過多次性關係。董妻認為游女侵犯自己的配偶權，求償80萬元。台北地方法院審理後，認為游女明知董男有配偶，卻與其有親密對話並發生性行為，已侵害董妻配偶權，判賠30萬元。

董妻主張，自己與丈夫於2018年結婚，育有一名子女，目前婚姻關係仍持續中。但游姓女子與丈夫同為某知名運輸公司員工，且知道丈夫已經結婚，卻在2023年11月與丈夫互傳親密且具性暗示的對話，更傳其裸露下體自慰照及影片給丈夫。

請繼續往下閱讀...

追問之下，丈夫坦言與女下屬有婚外情，兩人於公司新、舊大樓停車場內及樓層廁所內發生過多次性行為，時間長達數月。丈夫事後也寫下悔過書，可見游女行為已逾越一般男女及職場同事正常交往分際，破壞自己家庭。害自己常至身心科就診，經診斷患有焦慮症、憂鬱症及失眠情形，要求游女賠償80萬元。

游女則辯稱，因職務異動，調至董姓主管的部門，卻遭其追求，兩人之間往來的對話及自慰照與影片，均是礙於董男主管身分；為了避免工作遭刁難及薪資獎金受影響，才會依照指示配合傳送照片、影片及對話。

游女也向法官表示，曾向公司提出遭到董男性騷擾的申訴，並未與對方發生過性行為。而董男所寫悔過書並非事實，並無意侵害董妻的配偶權；此外，依照董妻就診紀錄顯示，是在提告前就已經前往看診，且董妻也未證明是因自己而導致她出現身心狀況，請法官駁回聲請。

法官調查，游女與董男之間的對話自然，且互動頻繁，更出現不少性方面的對談，也傳了不少性感、裸露照片，其中更有游女的自慰影像；游女更會主動報備行程，自然傾訴愛意，可見實情並非游女所稱是遭到董姓主管欺壓。而董男也在悔過書提及兩人做愛的地點，另也當庭供述除了其他做愛時間。

法官認為，游女明知董男有配偶，卻仍與交往，更發生多次性行為，已逾一般男女正常社交往來範疇，侵害董妻配偶權且情節重大；考量雙方身分、地位、經濟狀況等情形，判游女須賠償董妻30萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法