一中商圈違停吃罰單諧音梗「2486」狂酸！ 帥警高EQ回應

警員面對挑釁，高EQ微笑回應。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/03/16 14:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子近日一中商圈違停，被警方當場逮個正著，結果他不僅不認錯還爆氣咆哮，甚至故意用諧音梗調侃警員編號，脫口喊出「2486」，暗酸「兩光、白目」，但面對挑釁，警員高EQ應對絲毫不受影響，依法開出罰單，過程也被民眾拍下上傳網路社群，引發熱議。

台中市第二分局今天指出，這起事件發生在本月12日傍晚6點多，育才派出所員警巡邏時，發現一輛轎車違規停放在距離派出所幾步之遙巷口，正準備依法開單時，31歲吳姓男子突然現身，表明自己是駕駛人，並央求不要開罰單，但警方依法執行，並未接受請託。

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眼見罰單躲不過，吳男開始找理由，硬拗要員警「開給車主」，試圖甩鍋友人，但警方當場駁回，並依《道路交通管理處罰條例》第56條開單告發，罰款金額介於600元至1200元之間，吳男見無法擺脫罰單，突然情緒失控爆氣，大聲咆哮並拿手機蒐證，一邊錄影一邊質問員警的編號。

明明警員臂章編號是「2288」，但吳男卻故意喊成「2486」，而這組數字在台語中帶有「阿斯巴拉（アスパラ，蘆筍）」的諧音，意指「不入流、兩光」，也隱含愚蠢、不入流之意，疑刻意調侃暗酸警方，但警員未被激怒，未隨駕駛人激動情緒起舞，仍高EQ淡定微笑回應，完成告發程序後便讓吳男離去。

二分局分局長鍾承志提醒，違規停車不僅影響交通秩序，還可能造成意外，嚴重時甚至涉及刑責。駕駛人應選擇合法停車格，不要為了一時方便違規，結果得不償失。

台中市一名男子違停一中商圈，警方到場告發時還嗆聲。（警方提供）

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