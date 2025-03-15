離職前刪PO文、限動 小編辯「讚太少」被判刑

李姓小編離職前刪設計公司的PO文、限動，辯稱「讚數太少」，但台南地方法院認定，未經授權刪除電磁紀錄，違反無故刪除他人電腦電磁紀錄罪，判3個月徒刑。（記者王捷攝）

2025/03/15 06:19

〔記者王捷／台南報導〕李姓社群小編離職前刪除設計公司粉專多篇PO文與限動，她辯稱文章可能涉及抄襲著作權問題，且讚數很低，所以才刪文，但台南地方法院認為，她違反無故刪除他人電腦電磁紀錄罪，所以判3個月徒刑。

李女在2022年9月至11月間，在設計公司擔任行銷企劃，負責經營公司社群帳號，並掌握臉書、IG登入權限，設計公司在她離職後才發現，臉書上數篇知識型文章，包括燈具挑選、裝修討論、省電冷氣選購等內容，以及IG上的三則作品貼文與一則限時動態均遭刪除，影響行銷與品牌曝光，因此向警方報案。

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李女承認刪除文章，但強調這些內容可能侵犯他人著作權，擔心公司日後會有法律爭議，因此才選擇刪除。她也辯稱，部分貼文按讚數與留言數量低落，成效不佳，因此才會移除。

但法院認為，這些貼文是否應該保留，應由公司決定，而非個人擅自刪除，且她選擇在離職前刪除文章，顯然違反公司授權，已符合「未經所有人許可、逾越授權範圍」的要件。

無故刪除他人電腦電磁紀錄罪的立法目的，是因應現代電腦、網路已成為社會重要工具，若遭無故刪除，不僅可能影響個人身分認證或財產權益，還可能破壞大眾對網路和電腦的信任，進而影響日常生活。

此外，即使刪除的紀錄可以透過備份或其他方式恢復，但這不影響犯罪成立，否則行為人事後恢復資料便能規避法律責任，將使本條罪名失去規範作用。綜合考量李女的犯罪動機、行為方式、損害程度及犯後態度，判處3個月徒刑，可以易科罰金。

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