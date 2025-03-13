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    首頁　>　社會

    國小桌球教練搓胸摸私處7女童受害 高院改判7年

    新竹縣某國小黃姓桌球教練涉性侵害7女童，高等法院認定一審判決不當，今將黃男涉強制猥褻罪部份加重改判為6年，另將涉性騷擾部份改判1年得易科罰金。（記者楊國文攝）

    新竹縣某國小黃姓桌球教練涉性侵害7女童，高等法院認定一審判決不當，今將黃男涉強制猥褻罪部份加重改判為6年，另將涉性騷擾部份改判1年得易科罰金。（記者楊國文攝）

    2025/03/13 10:49

    〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣某國小黃姓桌球教練，前年起開始趁休息之際，連續對女童撫摸胸部、臀部與私處，性騷擾得逞，受害女童多達7人，其中，黃男不顧被害女童大叫「教練，不要」，竟公然在國小樓梯間，先環抱女童、再搓揉胸部達30秒之久，滿足性衝動，新竹地院依5個「強制猥褻未滿14歲少女罪」判4年徒刑，另依3個性騷擾罪判8月得易科罰金24萬元；全案上訴後，高等法院認定一審判決不當，今將5個強制猥褻罪部份加重改判為6年、另將3個性騷擾罪改判為1年得易科罰金36萬元，可上訴三審。

    檢方起訴指出，黃男為新竹縣某國小桌球隊約聘僱教練，竟從2023年9月至2024年1月間，在桌球教室內趁練球休息時，強摸甲童臀部，並要求她坐在其大腿上後，伸手至甲童內褲內，以手指撫摸臀部及下陰部。

    2023年11月，黃男在國小桌球教室練球休息時間，觸摸乙童臀部，再強行伸手到乙童內褲內撫摸臀部，強制猥褻得逞。2024年1月，黃男利用休息時間，觸摸丙童臀部1下，加以性騷擾；幾天後，黃男依樣畫葫蘆，強行撫摸丁童胸部及臀部，另從後方觸摸戊童臀部1下。

    此外，黃男在該國小樓梯間，趁練球休息空檔，徒手從後環抱己童上半身，不顧己童爭執、抵抗，大叫「教練，不要」，以手撫摸、搓揉己童胸部達2、30秒，行徑大膽；去年1月，黃男撫摸庚童臀部及胸部，並伸手到內褲內撫摸臀部及下陰部。

    案經7名被害女童父母向校方申訴，並提出告訴。黃男雖在國小性別平等委員會中否認猥褻、性騷擾7名女童犯行，但在警訊、檢方偵查和新竹院審理時，均坦承全部犯行。

    新竹地院指出，黃男利用擔任學校桌球教練職務，竟為滿足性慾，對7名女童強制猥褻、性騷擾等犯行，嚴重影響被害女童人格發展及身心健全，亦間接導致被害女童家屬因女兒遭性侵犯而內心傷痛，應予嚴懲，依5個「強制猥褻未滿14歲少女罪」判4年徒刑，另依3個性騷擾罪判8月得易科罰金。全案上訴高等法院。

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