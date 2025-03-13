為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中和特斯拉違規左轉害機車攔腰撞 騎士命危昏迷急救中

    梅男駕駛特斯拉電動車違規左轉，遭楊姓機車騎士攔腰撞上，特斯拉安全逆囊爆開、玻璃破裂，可見撞擊力道之大 。（記者陸運鋒翻攝）

    梅男駕駛特斯拉電動車違規左轉，遭楊姓機車騎士攔腰撞上，特斯拉安全逆囊爆開、玻璃破裂，可見撞擊力道之大 。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/03/13 10:00

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市今晨發生嚴重車禍！梅姓男子今天凌晨1時許，駕駛特斯拉電動車，行經中和區中正路、連城路時違規左轉，遭到楊姓機車騎士攔腰撞上，楊男倒地腿部變形重傷，由救護人員緊急送醫後失去呼吸心跳，經醫院急救後已恢復心跳，目前仍昏迷在加護病房急救中，而楊男因違規左轉遭到開罰。

    中和警分局調查，42歲梅男駕駛特斯拉電動車，從土城住處前往中和建八路的充電站充電，當時沿連城路左轉中正路往中和方向時，並不清楚設有左轉燈號，見對向無車便逕行左轉，遭疾駛而來的46歲楊姓騎士從右側撞擊，事故發生後，梅男連忙打電話報警。

    警消趕抵後，發現楊男倒地右大腿嚴重骨折變形、生命跡象微弱，緊急將其送往衛福部立雙和醫院搶救，到院後一度失去呼吸心跳，經院方急救後已恢復生命跡象，目前仍昏迷急救中。

    據指出，梅男酒測值為0毫克，而楊男經抽血後，酒測值亦為0毫克，經調閱監視器後，發現梅男未依號誌左轉，當場開出600元以上1800元以下罰單，至於詳細事故原因，仍有待進一步釐清。

    梅男今晨駕駛特斯拉電動車，行經新北市中和區中正路、連城路時違規左轉，遭到楊姓機車騎士攔腰撞上，楊男倒地腿部變形重傷，一度失去呼吸心跳 。（記者陸運鋒翻攝）

    梅男今晨駕駛特斯拉電動車，行經新北市中和區中正路、連城路時違規左轉，遭到楊姓機車騎士攔腰撞上，楊男倒地腿部變形重傷，一度失去呼吸心跳 。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播