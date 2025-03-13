中和特斯拉違規左轉害機車攔腰撞 騎士命危昏迷急救中

梅男駕駛特斯拉電動車違規左轉，遭楊姓機車騎士攔腰撞上，特斯拉安全逆囊爆開、玻璃破裂，可見撞擊力道之大 。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/13 10:00

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市今晨發生嚴重車禍！梅姓男子今天凌晨1時許，駕駛特斯拉電動車，行經中和區中正路、連城路時違規左轉，遭到楊姓機車騎士攔腰撞上，楊男倒地腿部變形重傷，由救護人員緊急送醫後失去呼吸心跳，經醫院急救後已恢復心跳，目前仍昏迷在加護病房急救中，而楊男因違規左轉遭到開罰。

中和警分局調查，42歲梅男駕駛特斯拉電動車，從土城住處前往中和建八路的充電站充電，當時沿連城路左轉中正路往中和方向時，並不清楚設有左轉燈號，見對向無車便逕行左轉，遭疾駛而來的46歲楊姓騎士從右側撞擊，事故發生後，梅男連忙打電話報警。

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警消趕抵後，發現楊男倒地右大腿嚴重骨折變形、生命跡象微弱，緊急將其送往衛福部立雙和醫院搶救，到院後一度失去呼吸心跳，經院方急救後已恢復生命跡象，目前仍昏迷急救中。

據指出，梅男酒測值為0毫克，而楊男經抽血後，酒測值亦為0毫克，經調閱監視器後，發現梅男未依號誌左轉，當場開出600元以上1800元以下罰單，至於詳細事故原因，仍有待進一步釐清。

梅男今晨駕駛特斯拉電動車，行經新北市中和區中正路、連城路時違規左轉，遭到楊姓機車騎士攔腰撞上，楊男倒地腿部變形重傷，一度失去呼吸心跳 。（記者陸運鋒翻攝）

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