砍斷同鄉鼻樑害1眼失明幾乎毀容 逃逸移工重判12年

越南逃逸移工范岳武持西瓜刀砍殺同鄉頭、臉等多處，力道之猛，被法院依共同殺人未遂罪重判12年。（資料照）

2025/03/12 17:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕越南籍移工范岳武逃逸期間，6年前酒後不滿遭同鄉楊功厚毆傷，被控夥同在逃2名共犯，持西瓜刀猛砍楊臉、頭等處，致鼻骨骨折、左眼球破裂等傷，幸警方協助送醫才倖免於難。基隆地院審理時，范男否認犯行，不付理由質疑、批評對他不利的證據、甚至質疑審判程序，法官痛批范不尊重我國法律，逾越訴訟答辯範疇，審酌范毫無悔意，依共同犯殺人未遂罪重判他12年徒刑，並命其執行完畢後驅逐出境。

檢方起訴指出，范岳武逃逸期間於2019年間，借住在同鄉楊世莊住處時，與另名同鄉楊功厚住在一起，3人因相處不睦常起爭執，范酒後與楊功厚口角後，遭楊毆傷，楊世莊遂要求范立刻搬走，引發范不滿，2天後，夥同2名男子分持西瓜刀，在基隆市中正區早安國揚工地對面林蔭道路上埋伏，突襲返家的楊功厚與揚世莊2人；其中，揚功厚慘遭范持刀持續揮砍臉部、頭部、肚子及四肢，致楊右近端腓骨開放性骨折併神經血管損傷、右遠端肱骨幹骨折、左眼球破裂、鼻骨開放性骨折、多處撕裂傷，幸經警方到場協助送醫，而未致生死亡之結果。

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案發後，警方調閱周邊監視器，掌握范等人行兇後搭計程車返回現場滅證，以車追人於范男行兇後逮到他；范男落網後，保持緘默權，面對警方起訴他的罪證全盤否認，包括楊功厚、楊世莊證稱遭范持刀殺害過程，范辯稱不認識楊世莊、楊功厚，與范搭的計程車有錄到他與同鄉李明聰返回現場等證據，但范均否認到底。

法官在判決書中痛批范岳武不尊重我國法律，直指殺人為各國法律均明文禁止之行為，絕無因國籍不同而有不同認知，范岳武在面對我國司法審判過程時，雖可保持緘默、否認犯行，但范不付理由質疑，與批評對他不利的證據、甚至質疑審判程序，徒增程序耗費，已逾越合法訴訟答辯範疇。

判決還指出，范岳武僅因與被害人相處不睦、曾有肢體衝突，竟聚眾埋伏持西瓜刀砍殺被害人後逃逸，致檢警調耗費大量時間成本與人力資源逮到他；楊之所以未被范殺死，實因我國醫療水準卓越，但范迄今未悔悟，彌補或賠償楊，審酌范男犯案動機、揮砍楊的力道之猛裂，所攻擊之部位為人體重要部位，依共同犯殺人未遂罪重判12年徒刑，並命其執行完畢後驅逐出境。

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