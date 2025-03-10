3/10 今彩539頭獎開3注 800萬獎落屏東、雲林、桃園

今晚（10日）開獎的第114000062期今彩539頭獎開出3注，；第114000020期威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/10 22:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10日）開獎的第114000062期今彩539頭獎開出3注，由屏東縣潮州鎮潮昇路227號1樓「億富彩券行」、雲林縣虎尾鎮中山里德興路7號1樓「上仟億彩券行」及桃園市新屋區新屋里中華路187號1樓「龍盈彩券行」開出；第114000020期威力彩頭獎則摃龜。

第114000020期威力彩中獎號碼為「第一區：13、16、17、20、27、31。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共202注中獎，每注可得4000元；陸獎共1545注中獎，每注可得800元；柒獎共3039注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6996注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1364注中獎，每注可得100元；普獎共4萬0070注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000062期今彩539中獎號碼為「02、04、07、25、37」。頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共450注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬3377注中獎，每注可得300元；肆獎共11萬1249中獎，每注可得50元。

第114000062期39樂合彩中獎號碼為「02、04、07、25、37」。四合25注中獎，每注可得21萬2500元；三合共908注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬5856注中獎，每注可得1125元。

第114000062期3星彩中獎號碼為「464」。壹獎共65注中獎，每注可得5000元。

第114000062期4星彩中獎號碼為「2349」。壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法