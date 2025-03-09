男童突衝出馬路被撞飛幸運無礙 警方依法對男童開罰

男童突然衝出馬路，簡姓駕駛反應不及撞上。（記者吳昇儒翻攝）

2025/03/09 12:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名簡姓男子3日上午7時50分要駕車上班行經安一路311號前，右側突然衝出一名男童。簡男急剎減速，但仍撞上奔跑中的男童。所幸男童倒地後立刻爬起，送醫救治，無生命危險。警方初步判定，因男童突然違規衝出車道，導致簡男來不及反應，進而發生事故，依法對男童開罰，後續將由男童法定代理人與簡男協商賠償事宜。

據悉，36歲簡姓男子向警方供稱，案發當時時速約3、40公里，加上該處是彎道，看到男童時僅剩1、2公尺，完全來不及反應。

請繼續往下閱讀...

警方調查，12歲江姓男童案發時橫越雙黃線道路，被上坡的車輛撞上，所幸車輛及時剎車，雖撞上男童，但僅有頭部挫傷，暫無大礙。調閱監視器顯示，男童衝出時，汽車駕駛完全無法反應，初步判定應無肇責。

警方指出，該處雖前後100公尺內無行人穿越道，但應該路段屬於雙黃線，依規定不得跨越，男童違規部分將依法開罰5百元，將由其法定代理人代為支付。

男童突然衝出馬路，簡姓駕駛反應不及撞上。（記者吳昇儒翻攝）

男童突然衝出馬路被撞飛。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法