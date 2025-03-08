為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    揭雲云2高層個性迥異！面試者惋惜：他是我見過最「純正」的CTO

    曾參與雲云科技面試的網友透露，董事長曾志新（左）與梁姓技術長（右）個性截然不同。（圖／本報合成，取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會，記者鄭景議翻攝）

    曾參與雲云科技面試的網友透露，董事長曾志新（左）與梁姓技術長（右）個性截然不同。（圖／本報合成，取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會，記者鄭景議翻攝）

    2025/03/08 21:18

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕雲云科技公司昨（7）日爆出董事長曾志新持刀刺死技術長梁姓男子的命案，震驚全台。曾參與該公司面試的網友透露，面試最終由董事長與技術長親自評估，兩人個性截然不同，也是商業和專業的拉扯，並說梁男是他見過最「純正」的CTO（Chief Technology Officer，技術長）。

    網友今在Threads上發文表示，「回想起2023年6月，我曾有幸前往Cubo AI面試，一路過關斬將，最終來到最後一關。那是我第一次以面試者的身份見到Thomas（曾志新）和Bird（梁姓技術長）。」

    他回憶，曾志新當天熱情又友善，親自帶他參觀公司，還詳細介紹各部門的職責、公司的未來願景，以及創辦過程與個人經歷。「他談論公司發展時的熱忱與投入，讓我完全無法想像，他竟然會涉及這次的事件。」

    至於梁姓技術長，他說是典型的技術領袖，嚴謹、專注，技術氣場極強，專業素養不言而喻。網友補充，從團隊水準可見一斑——第二關技術面試時，他與Senior Engineer（資深工程師）在白板前激戰許久，甚至寫滿整個白板，這是他面試經歷中前所未見的場面，可見Bird對團隊要求之高。

    網友強調，Bird是他見過最「純正」的CTO，不同於只在乎商業成長、急於推出產品的高管，Bird秉持「慢工細活」的理念，堅持高標準的技術品質，並以長遠視角打造穩定可靠的軟硬體，確保產品能夠撐過10年、甚至更久。

    他說，「時至今日，Bird的思維仍影響著我在軟體工程上的堅持，發自內心地感謝他，也慶幸曾遇見如此優秀的人。」

    網友留言感嘆，「一個急於蓋大樓，一個要把地基打穩，最大取決於錢！」、「都是難得的人才，卻以這種方式結束，太可惜了」、「RIP，離職變離世，實在太唏噓」、「從他的離職信，看出來他對工作的熱忱，甚至願意放棄自己近退休的生活，真的很可惜」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播