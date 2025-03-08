揭雲云2高層個性迥異！面試者惋惜：他是我見過最「純正」的CTO

曾參與雲云科技面試的網友透露，董事長曾志新（左）與梁姓技術長（右）個性截然不同。（圖／本報合成，取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會，記者鄭景議翻攝）

2025/03/08 21:18

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雲云科技公司昨（7）日爆出董事長曾志新持刀刺死技術長梁姓男子的命案，震驚全台。曾參與該公司面試的網友透露，面試最終由董事長與技術長親自評估，兩人個性截然不同，也是商業和專業的拉扯，並說梁男是他見過最「純正」的CTO（Chief Technology Officer，技術長）。

網友今在Threads上發文表示，「回想起2023年6月，我曾有幸前往Cubo AI面試，一路過關斬將，最終來到最後一關。那是我第一次以面試者的身份見到Thomas（曾志新）和Bird（梁姓技術長）。」

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他回憶，曾志新當天熱情又友善，親自帶他參觀公司，還詳細介紹各部門的職責、公司的未來願景，以及創辦過程與個人經歷。「他談論公司發展時的熱忱與投入，讓我完全無法想像，他竟然會涉及這次的事件。」

至於梁姓技術長，他說是典型的技術領袖，嚴謹、專注，技術氣場極強，專業素養不言而喻。網友補充，從團隊水準可見一斑——第二關技術面試時，他與Senior Engineer（資深工程師）在白板前激戰許久，甚至寫滿整個白板，這是他面試經歷中前所未見的場面，可見Bird對團隊要求之高。

網友強調，Bird是他見過最「純正」的CTO，不同於只在乎商業成長、急於推出產品的高管，Bird秉持「慢工細活」的理念，堅持高標準的技術品質，並以長遠視角打造穩定可靠的軟硬體，確保產品能夠撐過10年、甚至更久。

他說，「時至今日，Bird的思維仍影響著我在軟體工程上的堅持，發自內心地感謝他，也慶幸曾遇見如此優秀的人。」

網友留言感嘆，「一個急於蓋大樓，一個要把地基打穩，最大取決於錢！」、「都是難得的人才，卻以這種方式結束，太可惜了」、「RIP，離職變離世，實在太唏噓」、「從他的離職信，看出來他對工作的熱忱，甚至願意放棄自己近退休的生活，真的很可惜」。

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