國考落榜縱火害死父親判10年 高材女提再審：我爸還活著......

2019年5月間深夜，劉女涉在台南永康區住家縱火燒死父親。（民眾提供）

2025/03/07 07:23

〔記者王捷／台南報導〕考醫師國考連續落榜的劉瑀涵，約6年前與母親吵架後，在自家透天厝放火，不幸燒死父親，法院考量她的精神狀況、母親與胞弟原諒，最終判處10年徒刑、2年監護處分，不過她認為父親還沒死，只是藏起來，提出再審，台南高分院則以驗屍報告駁回。

2019年5月16日凌晨4時許，台南永康一棟透天住宅傳出火災，當時屋主命喪火窟，劉瑀涵則在屋外情緒崩潰，抱著家人痛哭，連警察都不知道她就是涉嫌縱火殺父的兇手。

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犯案當天，劉女凌晨與母親吵架後，開車到加油站買了500元汽油回家放火，之後開往北上交流道，結果在半路拋錨，才搭計程車回到事發現場。

就讀醫科的高材生劉瑀涵縱火弒父案，引起社會譁然，尤其劉父領有身心障礙手冊，還是醫院巴士的司機，一直期盼女兒能成為醫師。一審台南地方法院以殺害直系尊親屬，判劉女12年徒刑，並在刑前執行2年監護處分；二審改判10年徒刑，最高法院於2022年5月26日駁回上訴，全案確定。

不過劉女在服刑後，突然向法院聲請再審，她的新證據是，她認為父親還活著。她主張在監獄內聽聞外籍受刑人及原住民受刑人討論此案，認為其父親可能未死，並猜測對方可能藏身於台東市某地，要求法院重新調查。

然而，法院審理後認為，劉女僅憑監所內的傳言主張父親仍然在世，卻無法提出具體證據佐證，而原審判決已有屍檢報告、目擊證詞、火災鑑定等關鍵證據，證實劉男確已死亡，因此劉女的聲請不符刑事訴訟法第420條第1項第6款規定的再審條件，裁定駁回。裁定仍可在收受後10日內提出抗告。

醫科女縱火燒死父親。（資料照，記者翻攝）

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