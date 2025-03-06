花600改身分證老爸為京城董座「蔡天贊」騙建商60萬 判緩刑3年

徐姓男子想跨足土地開發行業，竟把身分證上的父親欄位，改為京城建設董座蔡天贊的名字，還成功向北部某建商特助騙走60萬元。（翻攝京城集團官網）

2025/03/06 10:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕29歲徐姓男子缺錢花用，花了600元把身分證上的父親欄位，改為素有高雄南霸天之稱的京城建設（2524）董事長蔡天贊的名字，還把自己改姓「蔡」，自稱是蔡董的私生子，向北部某建商張姓特助借60萬元週轉，張男誤信，借出錢後再也找不到人，檢調獲報循線逮捕徐男，徐趕緊把錢還給對方，讓法官輕判他緩刑3年。

判決指出，2022年間，張姓男子缺錢花用，他見房市正熱，也想朝土地開發業界發展，他自知在業界沒有人脈難以跨足，於是透過蝦皮購物平台找到住在新北市的林姓女子（35歲），以600元為報酬，請林女幫他修改身分證，林女當時覺得奇怪，問他做什麼用，徐男回答是要跟朋友聊天用到，由於當時正值疫情期間，林女當時沒有什麼案件可以接，雖然覺得怪怪的但還是接了修圖的案子。

請繼續往下閱讀...

徐男將自己的身分證正反面拍給林女，林女拿到影像檔後，把徐男父親欄位名字改為蔡天贊，徐男的姓氏也從「徐」變「蔡」。同年3月，徐男再花6000元，請林女幫他設計印有京城建設集團圖樣的名片，並把自己的名字加掛「特別助理」職稱，林女將設計好的名片檔傳給徐男後，徐男便把名片印出，對外謊稱自己是蔡天贊的私生子，在京城建設擔任特助，希望藉此打通土地開發業界的人脈。

2023年5月，徐男應邀參加土地開發業界參會時，向張姓業者佯稱最近公司週轉不靈，想要借60萬元，張男誤以為徐男是蔡天贊的兒子，同意借錢，徐男為了取信張男，還把修改後的身分證影像檔傳給張男，結果錢滙出後，到了還款時間，徐男避不見面還把張男封鎖，張男找不到人的情況下向京城建設求證，才驚覺自己上當受騙。

高雄地方法院審理時，徐男坦承犯行，並趕緊將「借」來的60萬元還給張男，法官認為他犯罪程度尚非嚴重，且僅有張男一人受害，考量他正在讀碩士班，無業靠家人扶養，需照顧生病家人、家境普通，也沒有前科，決定讓他有自新的機會，依行使變造準國民身分證罪判刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑緩刑3年，須向公庫支付20萬元，並接受法治教育課程5場次；而林女也被列為共犯，但只被判刑3月，得易科罰金，另宣告緩刑緩刑2年，可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法