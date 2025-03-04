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    遭新光三越氣爆波及大腿骨折 隔壁工地保全仍住院市府關懷協助

    台中新光三越氣爆後20天，外地到台中打拚的保全還在住院中。（台中市政府提供）

    台中新光三越氣爆後20天，外地到台中打拚的保全還在住院中。（台中市政府提供）

    2025/03/04 19:48

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越2月13日發生氣爆案釀4死38傷，事故發生迄今20天，還有3名傷者在台中住院。台中市民政局說，持續關懷傷者，其中，在百貨隔壁工地保全遭波及，左大腿開放骨折，目前還在住院，他外地到台中打拚，隻身在外，民政局與南屯區長持續關懷，盼他早日康復。

    民政局長吳世瑋指出，氣爆案發生迄今已20天，目前尚有3名傷者在台中市醫院接受治療，各區公所同仁持續每日關懷，也與醫院社工師保持聯繫，提供必要協助到傷患出院；外縣市還有1人仍在高雄醫院治療，恢復狀況良好，近期可望返家休養。

    氣爆時在隔壁工地工作的保全遭受波及，左大腿開放性骨折送醫院緊急開刀，南屯區長林秋萬說，第一時間派人探視，保全傷口疼痛，一度婉拒探視，經了解，保全自外縣市到台中打拚，隻身一人在台中，復原期間沒有家人在旁協助，同仁發現他住院後連盥洗的毛巾、牙刷及牙膏都沒辦法準備，吳世瑋即指示協助購買，解決他住院的不便。

    之後南屯區公所社會課長杜秀貞再度到醫院探望保全時，發現他都買礦泉水配藥吃，相當不便，自行送上保溫杯，方便保全裝溫水取用，有時也帶他愛的咖啡前往，讓保全慢慢打開心房，不再拒絕市府探視，還會跟公所人員話家常。

    南屯屯區公所說明，目前保全持續在醫院復健中，未來會持續協助到出院為止。

    民政局提醒，因台中新光三越氣爆事件致重傷者，自災害發生之日起3個月內，可向災害發生地區公所（西屯區公所）申請重傷補助（洽詢電話04-22556333分機208）。此外，此次氣爆事件不僅對傷者及其家屬造成影響，也讓許多目擊者與市民感到驚恐與不安， 對此，市府衛生局已設立心理關懷窗口（24小時免付費安心專線1925、社區心理衛生中心專線04-25155148），由專業心理人員提供諮詢與支持，協助市民與傷患度過心理創傷。

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