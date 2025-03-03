3/3 今彩539頭獎開2注 800萬獎落新北、基隆

今晚（3日）開獎的第114000018期威力彩頭獎摃龜；第114000056期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/03/03 22:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3日）開獎的第114000056期今彩539頭獎開出2注，由新北市中和區大勇街24號「興萬億商行」、基隆市七堵區開元路75號「允中彩券行」開出；第114000018期威力彩頭獎則摃龜。

第114000018期威力彩中獎號碼為「第一區：12、15、20、23、26、32。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得627萬5072元；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共27注中獎，每注可得2萬元；伍獎共284注中獎，每注可得4000元；陸獎共1654注中獎，每注可得800元；柒獎共3762注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬1757注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2902注中獎，每注可得100元；普獎共4萬9512注中獎，每注可得100元。

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第114000056期今彩539中獎號碼為「08、09、12、22、27」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共351注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬0836注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬7098中獎，每注可得50元。

第114000056期39樂合彩中獎號碼為「08、09、12、22、27」。四合10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共382注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3069注中獎，每注可得1125元。

第114000056期3星彩中獎號碼為「230」。壹獎共117注中獎，每注可得5000元。

第114000056期4星彩中獎號碼為「2557」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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