女老闆一夜情變惡夢 個資遭PO網4年刪不掉

女老闆與蘇男一夜情，遭對方連兩次洩露個資，兩度提告，法院認定蘇男惡性重大重判1年，但個資仍留在網路上。（資料照，記者王捷攝）

2025/03/02 00:13

〔記者王捷／台南報導〕長照中心鄭姓女老闆跟蘇姓男子一夜情，沒想到變成惡夢。蘇男不滿追求鄭女遭拒，在臉書公開她的個資，台南地方法院依違反個人資料保護法，判蘇男10個月。判決確定後，蘇男二度PO出個資，鄭女再提告，這次南院重判1年，但臉書上至今仍有使用鄭女假帳號公布的個資。

鄭女2021年透過交友軟體認識蘇男，同年10月一夜情，但事後鄭女明確表態沒有想交往，蘇男心生不滿，以鄭女的個人資料創立假臉書帳號，公開PO出他的身分證字號、住家地址、手機號碼、LINE帳號、Gmail信箱，甚至連住處外觀照片、汽機車車號等資訊也一併洩漏。

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鄭女提告，南院依違反個資法、公然侮辱及恐嚇罪，合併判處蘇男10月徒刑可易科罰金，判決在2023年3月確定，蘇姓男子同年6月再度公開PO個資。

蘇男否認犯行，辯稱相關貼文早已刪除，根本沒有重新公開，認為鄭女提供的截圖是「舊貼文」，無法證明是他再次發布，他還質疑可能帳號遭冒用。他指稱，Meta公司也回應「帳號不存在」，這顯示他早已刪除帳號，法院不應將貼文歸咎於他。

但是法官不採信蘇男證詞，法院比對前案與的貼文內容，發現貼文不僅時間顯示在前案判決確定，內容也有所變更，顯示確實有重新張貼的行為。蘇男主張告訴人提供的截圖可能遭篡改，但經警政署刑事警察局鑑定，確認無變造情事。Meta查詢「帳號不存在」，但法院認為這不能證明貼文非被告所為。

台南地方法院認為，蘇男的行為屬長期持續性犯罪，侵害程度極高應該重判，判處有期徒刑1年。

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